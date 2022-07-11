Görme engelli müezzin kabartma harflerle Kur'an-ı Kerim öğretiyor - Son Dakika
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Görme engelli müezzin kabartma harflerle Kur'an-ı Kerim öğretiyor

11.07.2022 12:19

Karaman'da görme engelli müezzin Kayra Aydemir, kendisi gibi görme engellilere kabartma harflerle Kur'an-ı Kerim öğretmek için çaba gösteriyor.

Karaman'da görme engelli müezzin Kayra Aydemir, kendisi gibi görme engellilere kabartma harflerle Kur'an-ı Kerim öğretmek için çaba gösteriyor.

Karaman Mimar Sinan Cami'si müezzin kayyımı görme engelli Kayra Aydemir, ilkokul ve ortaokulu görme engelliler okulunda okudu.

Liseye kadar kabartma harflerle Kur'an-ı Kerim öğrenip, okunabildiğine dair bir bilgisi olmayan Aydemir, imam hatip lisesine kayıt yaptırdıktan sonra kendisi gibi görme engelli bir öğretmeni sayesinde çok istediği Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi.

Lise eğitiminin ardından ilahiyat fakültesini bitiren Aydemir'in, sonrasında müezzin olarak ataması yapıldı.

Aydemir, AA muhabirine, kendisi gibi görme engellilere Kur'an-ı Kerim okumasını öğretmenin ayrı bir mutluluk olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Karaman Gençlik Merkezinin Dini İlimler Atölyesi alanında şubatta başlatılan "İlme Dokunan Eller Projesi" kapsamında görme engelliler için Kur'an-ı Kerim Öğrenme Kursu açıldığına değinen Aydemir, "Projenin amacı görme engelli öğrencilere hayat rehberimiz olan Kur'an-ı Kerim'i öğretmek, kişilere kaliteli bir hayat sunan özgüven kazanımlarını desteklemek, bu dezavantajlı vatandaşları sosyalleşmelerine katkıda bulunmak." dedi.

"Öğrencilerim öğrendikçe ben mutlu oluyorum"

Aydemir, Kur'an-ı Kerim öğretmek için 4 senedir Diyanet'e bağlı kurslarda öğreticilik yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

" Türkiye'nin her yerinde görme engelli arkadaşlarımız için kurslar var fakat gençlik merkezlerinde çeşitli branşlarda onlarca kurs olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim kursu yoktu. Şimdi iki grup halinde toplam 12 arkadaşıma kurs veriyorum. Haftada iki gün 4 saat ders veriyoruz. Süre sıkıntımız yok. Bu saatler esneyebiliyor. Kursiyerlere süre ezberi, değerler eğitimi gibi dersler verilmekte. Kursiyerlerimizin arasında Kur'an-ı Kerim okumasını öğrenenler var. Harfleri öğrenenler var. Buranın özelliği arkadaşlarımız başka faaliyetlere de katılıyor, sıkılmıyor. Ayrıca merkezde gönüllü çalışan arkadaşlarımız kursiyerlerimizi evlerinden alıyorlar, tekrar evlerine bırakıyor. Kursiyerlerimizin her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Öğrencilerim öğrendikçe ben mutlu oluyorum. Bildiğini öğretmek güzel bir duygu. Hele bu Kur'an-ı Kerim olursa. "

"Gözlerimle değil ama ellerimle okuyorum"

Kursiyer Orhan Büyükeken, Kur'an-ı Kerim öğrenmeyi çok istediğini belirterek, "Devamlı, 'Bir fırsat olsa da öğrensem' diye dua ediyordum. Böyle bir kurs olduğunu duyunca hemen başvurup, kurslara gelmeye başladım. Allah'ıma şükürler olsun şimdi okumaya başladım. Çok mutluyum, huzurluyum. Gözlerimle değil ama ellerimle okuyorum. Görme engelli olmak Kur'an öğrenmeye okumaya engel değilmiş. Hayatımdaki en büyük eksiklerden birini giderdim. Çalışılırsa yapılmayacak bir şey yok. Herkesi davet ediyorum. Bizlere bu fırsatı sağlayan yetkililere ve hocama teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

gençlik, Karaman, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görme engelli müezzin kabartma harflerle Kur'an-ı Kerim öğretiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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