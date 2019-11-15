Son Dakika Haberleri: Görme engelli numarası yapan dilencilerin gerçek yüzü şaşkına çevirdi
Son Dakika 3. Sayfa Görme engelli numarası yapan dilencilerin gerçek yüzü şaşkına çevirdi - Son Dakika

Görme engelli numarası yapan dilencilerin gerçek yüzü şaşkına çevirdi

7 saat önce

Görme engelli numarası yapan dilencilerin gerçek yüzü şaşkına çevirdi -Kadının verdiği paraya önce baktı sonra cebine attıİSTANBUL - Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde görme engelli numarası yaparak dilenen dilenci, kendisine yardım eden kadının verdiği paraya bakarak cebine attı.

Görme engelli numarası yapan dilencilerin gerçek yüzü şaşkına çevirdi

-Kadının verdiği paraya önce baktı sonra cebine attı

İSTANBUL - Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde görme engelli numarası yaparak dilenen dilenci, kendisine yardım eden kadının verdiği paraya bakarak cebine attı. Dilencinin durumundan şüphelenen polis ekipleri yaptığı takip sonrası dilencinin foyasını ortaya çıkardı.

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda gözüne gözlük takarak eline aldığı sopa ile görme engelli numarası yapan dilenci Süha E., isimli adam, kendisine yürüyen merdivenlerden inerken yardım eden kadından para istedi. Kadının para vermesi üzerine parayı alan dilenci önce paraya baktı sonra ise parayı cebine attı. Dilencinin bu durumundan şüphelenen polis ekipleri, dilenciyi takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından dilencinin numara yaptığını anlayan polis ekipleri, Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri ile birlikte İstiklal Caddesi'nde dilenciyi yakaladı. Yakalanan dilenciye para cezası kesen zabıta ekipleri daha sonra dilenciyi serbest bıraktı. Serbest kalan dilendi Taksim Metro asansörüne binerek bölgeden uzaklaştı.

Görme engelli numarası yapan dilencilerin gerçek yüzü şaşkına çevirdi

İstiklal Caddesi, Beyoğlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:25 Kaynak: İHA
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Görme engelli numarası yapan dilenci önce paraya baktı sonra cebine attı
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