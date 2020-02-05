Görme engelli oğluyla birlikte geçimini kalaydan sağlıyor - Son Dakika
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Görme engelli oğluyla birlikte geçimini kalaydan sağlıyor

6 saat önce

Görme engelli oğluyla birlikte geçimini kalaydan sağlıyorBursa'nın İnegöl ilçesinde kaybolmaya yüz tutan meslekler arasında yer alan kalaycılığı dört kuşaktır sürdüren ailesinin üyesi Salih Akyüz(60), vatandaşların yavaş yavaş eski eşyalara dönüş yaptığını söyledi.

Görme engelli oğluyla birlikte geçimini kalaydan sağlıyor, System.String[]

Görme engelli oğluyla birlikte geçimini kalaydan sağlıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaybolmaya yüz tutan meslekler arasında yer alan kalaycılığı dört kuşaktır sürdüren ailesinin üyesi Salih Akyüz(60), vatandaşların yavaş yavaş eski eşyalara dönüş yaptığını söyledi. Salih Akyüz(60), görme engelli oğlu İsmail Akyüz(43) ile birlikte şehir şehir gezerek mesleğini sürdürüyor.

Selanik göçmeni olan ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Salih Akyüz, 45 yıldır kalaycılık yapıyor. Kalaycılığı babası ve dedesinden öğrenen Akyüz, mesleği görme engelli oğluna aktardı. Görme engelli oğlu İsmail Akyüz ile şehir şehir gezen Salih Akyüz, insanların kalaya, tekrardan merak duymaya başladığını söyledi.

'GEÇİMİMİZİ KALAYDAN SAĞLIYORUZ"

15 yaşından beri kalaycılık yaptığını söyleyen Salih Akyüz, 'Dedemden babama, babamdan da bu meslek bana geçti. Şimdi oğlumla beraber bu işi yapıyoruz. 40 yıldır eski eşyaları kalay yaparak yeniliyoruz. Kaplara sap takıyoruz, kalay yapıyoruz. Meslek olarak bunu seçtik biz de. Şükür karnımız doyuyor. Bakır kap kullanımı çok azaldı. Her kaptan büyüklüğüne göre 10-40 lira ücret alıyoruz. Şimdi alüminyum çıktı, teflon çıktı. İnsanlara daha kolay geliyor. Sağlık açısından alüminyum veya teflon zararlı. Eskiler, bakır kapların içinde yemeklerini pişirir yerdi. Bakır kapta pişen yemek daha lezzetli olur. Bu işten biz geçim sağlıyoruz. Millet yavaş yavaş eskiye dönmeye başladı. İşlerimiz açıldı" dedi.

"ESKİ KAPLARA HAYAT VERİYORUZ"

Kalay işleminden bahseden Akyüz, " Kalay, pamuk, kostik gibi ürünleri kullanıyoruz. İlk önce kabın yağını temizliyoruz. Sonrasında kumla yıkıyoruz. Yıkamadan sonra kalay işlemini yapıyoruz. Eski bir kap, kalaylandıktan sonra ilk günkü gibi oluyor. Kalaylama işleminin ardından bakır kap, 3 yıl kadar yıpranmadan kullanılabilir. Eski şeylere hayat veriyoruz" ifadelerini kullandı.

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:42 Kaynak: DHA
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