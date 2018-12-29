Son Dakika Haberleri: Görme Engelli Öğrenci İşaret Dili Dersinden Muaf Tutuldu

Görme Engelli Öğrenci İşaret Dili Dersinden Muaf Tutuldu

52 dakika önce

İşaret Dili dersinden muaf olabilmek için Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuran görme engelli üniversite öğrencisinin mağduriyeti giderildi.

Görme Engelli Öğrenci İşaret Dili Dersinden Muaf Tutuldu, System.String[]
İşaret Dili dersinden muaf olabilmek için Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuran görme engelli üniversite öğrencisinin mağduriyeti giderildi.

Kamu Denetçiliği Kurumundan (KDK) yapılan yazılı açıklamaya göre, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde okuyan görme engelli genç, işaret dili dersinden muaf tutulmak için KDK'ye başvurdu.

Vatandaşın başvurusunda, işaret dili dersinin jest ve mimiklerle yapılmasından dolayı tamamen görsellikle alakalı olduğunu ve kendisine yarar sağlamadığını ifade ettiği bildirildi.

Şikayet başvurusu üzerine ombudsman, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü başkanı ve öğretim üyeleriyle iletişime geçti. Eğitimciler ve ombudsman arasındaki görüşmeler sonucunda yüksek oranda görme engelli, öğrenci işaret dili dersinden muaf tutuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:26 Kaynak: AA

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