Görme engelli öğrenci üniversitenin sosyal kulüplerinin vazgeçilmez üyesi - Son Dakika

Trakya Üniversitesinde eğitimine devam eden görme engelli Abdullah Çelik (27), öğretmenlik hayalinin gerçekleşmesi için büyük çaba sarf ederken sosyal kulüplerdeki faaliyetlere de katılarak akademik yaşamını aktif geçiriyor.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümü 1. sınıf öğrencisi Çelik, fakültedeki derslerini bitirdikten sonra "en yakın dostum" dediği beyaz bastonuyla kampüste arkadaşlarıyla buluşuyor.

Modern Dans Topluluğu ile dans eden, Genç Tema Topluluğu ile fidan diken, Tarih Topluluğu ile tarihsel olayların tartışıldığı sohbetlere katılan ve Fiziksel Aktivite ve Sağlık Topluluğu ile egzersizler yapan Çelik sosyalliği de dikkati çekiyor.

Daha önce Kırklareli Üniversitesinde tamamladığı büro yönetimi ve yönetici asistanlığı programı sonrası ikinci üniversitesinde eğitim gören Abdullah Çelik, AA muhabirine, yeni çevreler ve arkadaşlar edinmeyi sevdiğini söyledi.

Üniversitedeki birçok etkinliğe katıldığını belirten Çelik, "Trakya Üniversitesinde olmaktan mutluyum, iyi bir üniversite. Görme yetisi olan arkadaşlarım eve kapanmamalı, kendilerini geliştirici adımlar atmalı. Eğitim, sosyalleşme ve spor faaliyetlerine katılsınlar. Dışarıda olsunlar sürekli, toplumun içinde olsunlar. Kendilerini topluma sevdirsinler ve kabul ettirsinler." diye konuştu.

İyi bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olmayı hedeflediğini anlatan Çelik, hedefine ulaşmak için çok çalıştığını belirtti.

Şiir ve kitap okumayı çok sevdiğini vurgulayan Çelik, çok okuyarak sürekli kendisini geliştirdiğini anlattı.

Görme engeline rağmen üniversitede zamanın çok hareketli geçtiğini ifade eden Çelik, "Bu anlamda bana destek olan Rektörümüz Sayın Erhan Tabakoğlu ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Burak İşçimen hocamız sağ olsunlar çok destek oluyorlar, çok teşekkür ediyorum onlara." dedi.

"Her dönem bizi şaşırtmayı başardı"

Burak İşçimen de Trakya Üniversitesinde, üniversiteye erişilebilirliğin temel hedeflerden biri olduğunu ifade etti.

Çelik'in okula başlamasından bu yana Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığıyla temas halinde olduğunu anlatan İşçimen, şöyle devam etti:

"Her dönem bizi şaşırtmayı başardı. Tüm etkinliklerimizde Abdullah'ı yanımızdan ayırmıyoruz. Bunun içinde çaba sarf ediyoruz. Geçen yıllarda bir bisiklet festivali düzenledik ve bize katılmak istediğini söylemişti. Orada da bir bisiklet deneyimi yaşamıştı ve bundan çok mutlu oldu."

"Bu süreç içerisinde temasımız başladı ve bir daha da kopmadı." diyen İşçimen, "Abdullah, üyesi olduğu topluluklarla fidan dikiyor, dans ediyor, spor etkinlikleri gerçekleştiriyor ve tarih ile ilgili sohbetlere katılıp fikrini beyan ediyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.