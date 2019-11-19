Son Dakika Haberleri: Görme engelli öğrenci zorla salondan çıkarıldı
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Görme engelli öğrenci zorla salondan çıkarıldı

6 saat önce

Görme engelli öğrenci zorla salondan çıkarıldıGonca YAĞCI, (DHA) - Afrikalı görme engelli öğrencinin Oxford Üniversitesi'ndeki bir toplantı salonunda uygun yere oturmadığı gerekçesiyle yerinden zor kullanılarak kaldırılması büyük tepki çekti.

Görme engelli öğrenci zorla salondan çıkarıldı

Gonca YAĞCI, (DHA) - Afrikalı görme engelli öğrencinin Oxford Üniversitesi'ndeki bir toplantı salonunda uygun yere oturmadığı gerekçesiyle yerinden zor kullanılarak kaldırılması büyük tepki çekti.

Toplantıya katılan başka bir öğrencinin çektiği görüntülerde, görme engelli Afrikalı öğrenci iki kişi tarafından bileklerinden zorla tutularak yerinden kaldırılıyor. Sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepkilere yol açan video üzerine Oxford Union Öğrenci Birliği Başkanı Brendon McGrath'ın istifası istendi. İngiliz medyasındaki habere göre, 25 yaşındaki Ganalı doktora öğrencisi Ebenezer Azamati, Oxford Üniversitesi'ndeki Oxford Union Öğrenci Birliği'nin düzenlediği münazaraya dinleyici olarak ön sıralarda bir sandalyeye oturdu. Oturduğu yerin uygun olmadığı gerekçesiyle yerinden kalkmasını isteyen iki kişi Azamati'nin direnmesi üzerine zor kullandı.

Ganalı görme engelli öğrenci, olayın ardından disiplin kurulunda verdiği ifadede kendisini kötü hissettiğini vurgulayarak, 'Adaletli muameleyi hak edecek kadar insan olmadığımı hissettim' dedi. Azamati'yi savunmak için sendikadaki duruşmaya katılan Helen Mountfield ise, 'Bu durumdaki beyaz bir görme engelli olsaydı, böyle muamele görmezdi' dedi

Görme engelli öğrenci zorla salondan çıkarıldı

DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:05 Kaynak: DHA
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