Son Dakika Haberleri: Görme Engelli Öğrenciler Dokunarak Okuyacak

Görme Engelli Öğrenciler Dokunarak Okuyacak

12 dakika önce

Şanlıurfa'da görme engelli öğrencilere elektronik ortamdaki metinleri Braille alfabesine çeviren teknolojik cihazlar dağıtıldı.

Görme Engelli Öğrenciler Dokunarak Okuyacak, System.String[]
Şanlıurfa'da görme engelli öğrencilere elektronik ortamdaki metinleri Braille alfabesine çeviren teknolojik cihazlar dağıtıldı. Öğrenciler mutluluklarını davul, darbuka ve gitar çalıp türkü söyleyerek gösterdi.

Şanlıurfa'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Haliliye Görme Engelliler İlk ve Ortaokulunda, görme engelli öğrencilerin kullanabileceği, elektronik ortamdaki metinleri Braille alfabesine çeviren teknolojik cihazların dağıtım töreni gerçekleştirildi. Törene, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Ertan Göv, Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, okul müdürü, öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Törene katılanlar ile görme engelli öğrenciler için hazırlanan etkinlikte, görme engelli öğrenciler arasında bir grup, davul, darbuka ile gitar çalıp türkü söyledi.

Öğrencilerin başarısı katılanlardan tam not aldı

Etkinlikte daha sonra öğrencilere elektronik ortamdaki metinleri Braille alfabesine çeviren teknolojik cihazlar dağıtıldı. Öğrenciler kendilerine verilen teknolojik cihaz ile kitap okumanın sevincini yaşadı. İçerisine 250 ile 300 bine yakın elektronik kitap yüklenebilen cihazın öğrencilerin gelişimlerine büyük katkı sağlayacağı belirtildi.

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Ertan Göv, öğrencilere elektronik cihazları dağıtmanın sevincini yaşadığını belirterek, "Öğrencilerimizin eğitim-öğretim hayatlarını bir adım daha kolaylaştırma adına bugün bu cihazları dağıtıyoruz. Tek başına bu materyaller yeterli değildir. Şimdi bu ürün yaklaşık 250-300 bin kitabı içerisinde barındırabilen bir cihazdır. Hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:41 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Güncel
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