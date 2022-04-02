Görme engelli öğrenciler e-Twinning projesi ile engelleri ortadan kaldırıyor - Son Dakika
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Görme engelli öğrenciler e-Twinning projesi ile engelleri ortadan kaldırıyor

02.04.2022 13:26

Görme engelli öğrenciler e-Twinning projesi ile engelleri ortadan kaldırıyor Diyarbakır Ali İhsan Arslan Görme Engelliler İlkokulu öğrencileri, Avusturya tarafından desteklenen e-Twinning projesi çerçevesinde birçok kültürel ve sanatsal faaliyetler yaparak akranlarına taş çıkartıyorlar.

Görme engelli öğrenciler e-Twinning projesi ile engelleri ortadan kaldırıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır Ali İhsan Arslan Görme Engelliler İlkokulu öğrencileri, Avusturya tarafından desteklenen e-Twinning projesi çerçevesinde birçok kültürel ve sanatsal faaliyetler yaparak akranlarına taş çıkartıyorlar.

Diyarbakır Ali İhsan Arslan Görme Engelliler İlkokulu öğretmeni Özlem İşeri ve okul öğrencilerinin yürüttüğü "Benim gözümle, benim kültürüm e-Twinning" projesi çerçevesinde okul öğrencileri yaptıkları kültürel ve sanatsal faaliyetlerle özel eğitim konusunda farkındalık oluşturup engelleri ortadan kaldırıyor. Avusturya tarafından desteklenen e-Twinning projesi çerçevesinde özel eğitim konusunda farkındalık oluşturmak, toplumu ve velilerimizi bilinçlendirmek, özel eğitimli öğrencilerini çeşitli alanlarda geliştirmek.

"Hedef çocukların topluma uyumlarını güçlendirmektir"

Proje ile ilgili bilgi veren İngilizce öğretmeni Özlem İşeri, "Projenin amacı ve hedefi özel eğitimli öğrencilerimize kültürel değerlerimizi öğretmek, yöresel mutfak lezzetlerini, yöresel kıyafetleri, yöresel müzikleri tanıtmak hedeflenmektedir. Özel eğitim öğrencilerini öz bakım becerileri, bilişsel beceriler, sosyal beceriler, dil becerileri, müzik becerileri, Psikomotor beceriler konusunda desteklemek ve topluma uyumlarını güçlendirmektir. Özel eğitim konusunda farkındalık oluşturmak, özel eğitim öğrencilerimize kültürel değerlerimizi kazandırmak, özel eğitimli öğrencilerimize yeni eğitim yaklaşımlarını uygulamak, özel eğitim öğrencilerimizi ve velilerimizi bilgilendirmek, özel eğitimli öğrencilerimizin aileleriyle iş birliği yapmak, özel eğitimli öğrencilerimize doğal güzellikleri fark ettirmek, özel eğitimli öğrencilerimizin toplumsal uyum ve kabulünü artırmak, özel eğitimli öğrencilerimize yöresel mutfak lezzetlerini tanıtmak, özel eğitimli öğrencilerimize yöresel kıyafetleri tanıtmak, özel eğitimli öğrencilerimize yöresel müzikleri öğretmek, özel eğitimli öğrencilerimize yöresel kültürümüzde yer alan geleneksel çocuk oyunlarını öğretmek, özel eğitimli öğrencilerimize yaşadığı şehri tanıtmak hedeflenmektedir "dedi.

"Amacımız bu çocukların istendiği zaman çok şeyi başardığını topluma göstermek"

e-Twinning projede ise en büyük amacımız öğrenci ile velilerimiz arasında farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden Ali İhsan Arslan Görme Engelliler İlkokulu Müdürü Ercan Akdoğan, "Okulumuzda normal okullar dışında yapılacak çok farklı çalışmalar var. Çünkü burada okuyan çocuklar özel eğitimli çocuklar oldukları için bu çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla özellikle spor ve sanatsal alanlarda daha ağırlıklı çalışmalarımız var. Bunun sonuçlarını da daha önceki dönemlerde gördük. Çocuklarımız çeşitli spor ve sanatsal dallarda katıldıkları müsabakalarda Türkiye ile dünya şampiyonu oldular. e-Twinning projede ise en büyük amacımız öğrenci ile velilerimiz arasında farkındalık oluşturmak ve bu çocukların istendiği zaman çok şeyi başardığını topluma göstermektir" diye konuştu.

Projenin Nisan ayı ortalarında son bulacağı öğrenildi.

Görme engelli öğrenciler e-Twinning projesi ile engelleri ortadan kaldırıyor
Görme engelli öğrenciler e-Twinning projesi ile engelleri ortadan kaldırıyor
Görme engelli öğrenciler e-Twinning projesi ile engelleri ortadan kaldırıyor

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Ali İhsan Arslan, Görme Engelli, Diyarbakır, Avusturya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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