Görme Engelli Öğrenciler Okçulukla Tanıştı

İZMİR'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 'Mutlu Çarşamba' projesi kapsamında, Bornova Aşık Veysel Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu'ndaki görme engelli öğrenciler, okçulukla tanıştı.

İzmir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geliştirilip, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce başlatılan 'Mutlu Çarşamba' projesi kapsamında 14 gönüllü antrenör ekibi öğrencileri farklı spor branşları ile tanıştırıyor. Bornova Aşık Veysel Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek okulun spor salonunda kurdukları parkurlarda yaklaşık 110 görme engelli öğrenciye özel olarak geliştirdikleri sportif egzersizleri öğreten antrenörler, onların ilk defa okçuluk sporuyla tanışmalarını sağladı. Hedef alanına bir zil yerleştirip zile bağlı ipi uzaktan sallayarak öğrencilerin duyduğu sese ok atmasını sağlayan ve onlara nasıl atış yapabileceklerini öğreten antrenör Eser Çulhaoğlu, görme engelli öğrencilere hayatlarında ilk defa ok atmanın heyecanını yaşattı. Ok atabilmek için sırada heyecanla bekleyen öğrenciler hayatlarında ilk defa okçuluk deneyimini yaşıyor.



'ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU OLDULAR'



25 yıldır okçulukla uğraşan, 7 yıl da milli takım antrenörlüğü yapan okçuluk antrenörü Eser Çulhaoğlu (33), "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde yaklaşık iki ay önce gönüllü antrenörlerden 14 kişilik bir proje ekibi oluşturuldu. 2 ay boyunca haftada en az 3 okula gittik, okulların yanısıra çocuk esirgeme yurtlarına ve huzur evlerine gittik. 14 antrenörün de okçuluk, judo, voleybol, tenis gibi ayrı branşları var ama sadece kendi branşlarımızı yapmıyoruz, her gittiğimiz okulda o okuldaki öğrencilerin engellerine yönelik oyunlar geliştiriyoruz. Okçuluğu ilk defa burada denedik. Okçuluk görmeyi gerektiren bir branş, bu yüzden görme engelliler hayatlarında daha önce hiç ok atmadılar. Nasıl yapabiliriz diye konuştuk ve çocuklar zile çok aşina oldukları için hedefin üzerine zil koyup, zile ip bağlayıp oynatarak ses yönüne doğru ok atmalarını planladık. Şu ana kadar dışarıya atan hiç olmadı. Çocuklar da çok mutlu oldular, bir kuyruk oluşturdular ve kendilerine sıra gelmesi için heyecanla beklediler" diye konuştu.



'ENGELLİ ÇOCUKLARI YILDA BİR GÜN DEĞİL, HER HAFTA HATIRLIYORUZ'



İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Proje Koordinasyon ve Yürütme Birimi Şefi Cüneyt Taş ise "Farklı branş antrenörlerinden oluşan ekibimizle birçok harekete, egzersize ve koordinasyona dayalı oyunlar geliştiriyoruz. Bugün görme engellilerleyiz ama toplumdaki bütün engellilere ulaşmaya çalışıyoruz. İl müdürlüğümüzün proje yürütme ve uygulama birimince geliştirilen egzersiz hareketleriyle öğrencilere hareket katıyoruz ve sempatilerini kazanmaya çalışıyoruz. Biz de bu sayede onlarla empati kurmuş oluyoruz. Çalışmalarımız inanılmaz verimli geçiyor. Gittiğimiz her yerden tekrar tekrar davet alıyoruz. Özellikle unutulan kesim dediğimiz engelli kesimimiz sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde değil de her hafta bir gün, yani yılda 52 günde en azından onları hatırlamış oluyoruz" dedi. - İzmir

