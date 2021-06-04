DİYARBAKIR - Görme engelli öğrenciler seslendirilen deneme sınavlarıyla LGS'ye hazırlandı - Son Dakika

Diyarbakır'da görme engelli öğrenciler, sesli deneme sınavlarıyla Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanıyor.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Reyhan Gül Güven 6 Haziran'da LGS'ye girecek görme engelli öğrenciler için sesli deneme projesi hazırladı.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü 3. sınıfında öğrenim gören bir grup gönüllü, Ali İhsan Arslan Görme Engelliler Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerinin sınava hazırlanmasında yardımcı olacağı düşünülen deneme sınavlarını seslendirdi.

Prof. Dr. Güven, AA muhabirine, 8. sınıftaki görme engelli öğrencilerin sınavda başarılı olmalarını sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Proje sayesinde görme engelli öğrencilerin, sınava kaygısız bir şekilde hazırlandığını belirten Güven, "Kovid-19 salgını sürecinde görme engelli öğrenciler bilgiye ulaşma adına çok sıkıntı yaşadılar. Üniversite olarak bu sorunu tespit ettik. Öğrencilerimize destek amaçlı sesli deneme projesini başlattık." diye konuştu.

Güven, proje gönüllülük esasına dayandığı için üniversite öğrencilerinin de engelli bireylerin sorunlarını fark etme, çözüm sunma becerisi kazandığını aktardı.

"Çok verimli oldu"

Merkez Yenişehir ilçesindeki Ali İhsan Arslan Görme Engelliler Ortaokulu Müdürü Ercan Akdoğan ise okullarında sınava girecek 8 öğrencinin olduğunu söyledi. Akdoğan, seslendirilen denemeler sayesinde öğrencilerin sınava hazırlandığını ve sınav kaygılarının giderildiğini belirtti.

Projeyle salgın sürecinde öğrencilerin sınav kaygılarını azaltmaya çalıştıklarını bildiren Akdoğan şöyle konuştu:

"Kovid-19 sürecinde öğrencilerimiz okula pek gelemedikleri için bu konuda büyük bir sıkıntı yaşadılar. Projeyle zaman zaman okula gelip bu denemeleri çözdüler ve sınava hazırlandılar. Çok verimli oldu. Öğrencilerimiz çok mutlu oldu. Bu çalışmaların sürekli olmasını istiyorlar."

"Bu çalışma sayesinde daha kolay soru çözdüm"

Görme engelli öğrencilerden Abdullah Çağlak (15) da sınava hazırlık sürecinde ilk başta kaynak sıkıntısı yaşadıklarını dile getirdi.

İleride hukuk fakültesinde okumak istediğini anlatan Çağlak, "Fazla test çözemiyordum. Ders çalışırken zorlanıyordum. Bu çalışma sayesinde daha kolay soru çözdüm. Çalışma için teşekkür ederim." dedi.

Öğrenci velisi Beşir Çağlak (48) ise sağlanan sesli denemeler dolayısıyla duyduğu memnuniyetini dile getirerek, "Çok mutlu olduk. Çünkü çocukların eksiklikleri vardı. Bu denemeler sayesinde eksiklikleri giderildi." ifadesini kullandı.