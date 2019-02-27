Son Dakika Haberleri: Görme Engelli Öğrencilerden Kaymakam Sarılı'ya Hediye

Görme Engelli Öğrencilerden Kaymakam Sarılı'ya Hediye

1 saat önce

Tekirdağ Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulunda bulunan görme engelliler sınıfında özel eğitim alan öğrenciler, öğretmenleri ve velileriyle birlikte Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı'yı ziyaret etti.

Görme Engelli Öğrencilerden Kaymakam Sarılı'ya Hediye, System.String[]
Tekirdağ Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulunda bulunan görme engelliler sınıfında özel eğitim alan öğrenciler, öğretmenleri ve velileriyle birlikte Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı'yı ziyaret etti.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlköğretim Okulunda bulunan görme engelli sınıfı öğrencileri, okul müdürü Murat Kocabaş, sınıf öğretmenleri ve velileriyle birlikte Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı'yı makamında ziyaret ederek kendi yaptıkları hediyeleri takdim etti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Kaymakam Sarılı, görme engelli öğrencilere verilen eğitimle ilgili bilgiler alarak velilerle görüş alışverişinde bulundu. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:54 Kaynak: İHA

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