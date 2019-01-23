Görme Engelli Öğrencilere Dişital Kuranı Kerim Seti

Şanlıurfa
Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa İl Müftülüğü tarafından başlatılan Görme Engeliler Kur'an-ı Kerim Okuma Projesi kapsamında Engelli Koordinasyon Merkezinde eğitim alan görme engelli vatandaşlara dijital Kur'an-ı Kerim seti ile okuma kalemi 'El Basira' dağıtıldı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezinde, engelli vatandaşlara yönelik spor, kültür, dini, el işi ve birçok alanda eğitimler verilmeye devam ediyor. Bu kapsamda görme engelli vatandaşlara yönelik Kur'an-ı Kerim öğrenme kursları düzenlenirken işitme engeli vatandaşlara yönelik de işaret dili ile Elifba eğitimi veriliyor. Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü iş birliği ile Engelli Koordinasyon Merkezinde düzenlenen Kur'an-ı Kerim okuma programına Büyükşehir Belediye Başkan Nihat Çiftçi, Şanlıurfa İl Müftüsü Mehmet Taştan
, STK
Temsilcileri ve çok sayıda kursiyer ile aileleri katıldı.
"İmkan verildiğinde engelli kardeşlerimizin elde ettiği başarılar ortada"
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, kursiyerlere seslenerek, "Aileniz ile birlikte kendi eviniz olan bu koordinasyon merkezinde olmanız bizleri mutlu ediyor. Çok mutlu bir şekilde buraya geldiğinizi biliyorum. Engelli kavramı ile ilgili olarak birçok şeyler söyleniliyor. Başımıza gelen her şeyin kaderimiz olduğuna iman etmiş olan insanlarız. Dolayısıyla bunu ne bir eksiklik, ne bir fazlalık olarak görmemiz lazım. Aranızda çok başarılı kardeşlerimize denk geldik ve onlarla birlikte çalıştık. Gerek el sanatlarından, eğitime, müzik kurslarından, basketbolda, yüzmede ve birçok noktada dereceye giren arkadaşlarımız oldu. Bu anlamda tüm kardeşlerimizi kutluyor ve tebrik ediyorum. Her kurumun bu anlamda muhakkak suretle bu merkez de çalışması gerektiğini düşünüyorum. Bu merkez sizin eviniz. Şanlıurfa'mızda faaliyet gösteren derneklerimizin de burada temsilcilikleri var ve burada sağladığımız tüm imkanlar ile burada sizler için faaliyet gösteriyoruz. Hayatın her şekli ile devam ettiğini belirtmek istiyorum" dedi.
"Her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız"
Büyükşehir Belediyesi olarak insan odaklı çalışmalar gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekleyen Çiftçi, "Peygamberler şehrinde kendini yalnız hisseden fakir fukara anlamında evinde ihtiyacı olan kişilere kırmadan, üzülmeden onları rencide etmeden hizmet ettik. Bu hizmetlerimizi de hiçbir zaman basına yansıtmadık ve bunu da doğru bulmuyoruz. Çünkü inancımızın gerektirdiği gibi bir elin verdiğini diğer el görmeyecek anlayışıdır. Bunun için her ilçeye ve 1411 mahalleye gittik. Bugün de kardeşlerimize dijital Kur'an-ı Kerim dağıtımını gerçekleştireceğiz. Burada görme engelli kardeşlerimiz güzel bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenecekler. Allah'ın kelamına her insanın ulaşması göndermiş olduğu güzel mesajları anlamamız ve hayatımızda uygulamamız en önemli konudur. Şartlar ne olursa olsun hiçbir zaman karamsarlığa kapılmamalıyız. Rabbim bir kapı kapatır bin kapı açar anlayışını benimsiyoruz. Sürekli huzur içerisinde önümüze bakarak ve elimizdeki tüm şartlar ve koşullar neyse onunla mutlu olmasını bilelim. Yoksa bu dünyada ne imkanın, ne paranın nede mevkilerin sonu var" şeklinde konuştu.
"Bu hizmete vesile olan herkesi tebrik ediyorum"
Şanlıurfa İl Müftüsü Mehmet Taştan ise, "Bu güzel dinin mensubu olmaktan iftihar ediyor ve Allah'ımıza hamt ediyoruz. Peygamberimizin belirttiği gibi Müslümanlar bir vücudun uzuvları, bir binanın taşları gibidirler. Allah bazı insanlardaki uzuvları noksanlaştırarak imtihan ediyor. Ama şunu unutmayalım ki bir uzuvdan aldığını diğer uzuvlara ikram ediyor. Ben gerek ailelere gerek ise eğitimcilere sabır ile birlikte başarılılar diliyorum. Bu hizmetin daim olmasını niyaz ederek buna vesile olan başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerin kulandı.
Gerçekleştirilen açılış programının ardından engelli vatandaşlar tarafından Kur'an-ı Kerim dinletisi, tiyatro, ilahi konseri, skeç ve bir çok alanda etkinlikler düzenlendi. Tören sonunda 5 kişiye Dijital Kur'an-ı Kerim ile okuma kalemi El Basira, 7 kişiye de işaret dili ile Elifba seti dağıtılırken, merkezde eğitim alan tüm kursiyerlere sertifikaları verildi. - ŞANLIURFA