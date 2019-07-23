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Görme engelli öğretmen kitap yazdı

14 dakika önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Türkçe öğretmeni olarak görev yapan görme engelli Hakan Sancak, kitap yazmanın mutluluğunu yaşıyor.

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Türkçe öğretmeni olarak görev yapan görme engelli Hakan Sancak, kitap yazmanın mutluluğunu yaşıyor.
Kızılçukur Şehit Ahmet Şılak Ortaokulunun öğretmenlik yapan Sancak iki yıllık çalışma sonucunda "Sarıgöl'ün Eğitim Tarihi" adlı kitabını yayımladı.
Sancak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada kitabında ilçe okullarının geçmişten bugüne kadarki durumlarını anlattığını, eserinin gelecek kuşaklara ışık tutacağını söyledi.
Kitabının 138 sayfadan oluştuğunu belirten Sancak, "Tüm okullarımızdan eski resimleri topladım. Tarihçelerine ulaştım. Kitabımın ilk bölümünde ilçenin tarihçesi, ikinci bölümde okulların tarihçeleri ve son bölümde ise Sarıgöl'ün eğitim durumunu anlattım." dedi.
Sancak kitabını hazırlarken sınıf öğretmeni arkadaşı Hasan Emre Saluk'un kendisine yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.
Sarıgöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:07 Kaynak: AA
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