Görme Engelli Öğretmenden Başkan Aydın'a Teşekkür

Sivas'ta görme engelli bir öğretmen, engellilere verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Sami Aydın'a teşekkür etti.

Sivas'ta görme engelli bir öğretmen, engellilere verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Sami Aydın'a teşekkür etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, görme engelli öğretmen Selman Devecioğlu ve beraberindeki heyet, Aydın'ı makamında ziyaret etti. Aydın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, engelliler için yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi.



Bu tür hizmetlerin devam edeceğini aktaran Aydın, "Bizler engelli derneklerinin sadece çay, kahve içilen alanlar olmasını istemedik. Bu konuda sizlerle birlikte çeşitli faaliyetler yaptık. Engelli vatandaşlarımızın bilgisayar kursu almaları, Kur'an-ı Kerim öğrenmeleri, meslek edindirme kurslarına katılmaları konusunda çalıştık. Temennimiz, bundan sonra seçilecek belediye başkanımızın bizden daha iyi hizmetler yapmasıdır." ifadelerini kullandı.



Görme engelli öğretmen Devecioğlu ise engellilere yönelik hizmetlerin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Derneklerimiz sadece ziyaret edilen bir durumdayken bugün engellilere yönelik üretim alanlarına dönüştü. Bu değişimde emeğiniz çok. Bir dönem Ankara'da yaşadım. Sivas, engellilere yönelik faaliyetler başta olmak üzere her konuda Ankara ile yarışır konuma geldi. Çalışmalarınız için teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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