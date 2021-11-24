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Görme engelli öğretmeni duygulandıran ziyaret - Son Dakika

Görme engelli öğretmeni duygulandıran ziyaret

24.11.2021 10:07

Görme engelli öğretmeni duygulandıran ziyaret Görme engelli öğrenci 24 Kasım'da öğretmenini unutmadı Kendi gibi görme engelli olan eski öğrencisi ve şimdiki meslektaşının ziyareti, okul müdürü Yıldız'ı duygulandırdı Görme engeline rağmen azmi ve başarısıyla okul müdürü olan Murat...

Görme engelli öğretmeni duygulandıran ziyaret

Görme engelli öğrenci 24 Kasım'da öğretmenini unutmadı

Kendi gibi görme engelli olan eski öğrencisi ve şimdiki meslektaşının ziyareti, okul müdürü Yıldız'ı duygulandırdı

İSTANBUL - Görme engeline rağmen azmi ve başarısıyla okul müdürü olan Murat Yıldız'ı, öğretmenler gününde gerçekleşen ziyaret duygulandırdı. Kendisi gibi görme engeli olan öğrencisinin ziyareti karşısında duygulanan Yıldız, "Biz öğrencilerimizle gönül bağı kurduk. Hepsi benim çocuklarım" dedi.

Eyüpsultan Şehit Murat Karakuş Ortaokulu'nda görev yapan doğuştan görme engelli 42 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Murat Yıldız, engellere rağmen azmiyle örnek bir öğretmen oldu. 16 yıl öğretmenlik yapan görme engelli Yıldız, bir ilki daha başararak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Şehit Murat Karakuş Ortaokulu'nda okul müdürü oldu. Okul Müdürlüğü dışında Sosyal Bilimler derslerine de giren Murat Yıldız, öğrenciler tarafından çok seviliyor. Yüzlerce öğrencinin eğitimine katkıda bulunan Yıldız'ı Öğretmenler gününde onu öğretmen olarak ziyaretine gelen görme engelli öğrencisi duygulandırdı.

"Görme engelli olduğumu çoğu zaman unutuyorum"

Engellilerinde çok güzel işler yaptığını anlatan Yıldız, "Doğuştan görme engelliyim. Sosyal bilimler öğretmeniyim. Şu anda Eyüpsultan Şehit Murat Karakuş Ortaokulu'nda Okul Müdürlüğü yapmaktayım. Çoğu zamanda derslere giriyorum. 3 yıldır bu okulda görev yapıyorum. İdarecilik hep benim hedeflediğim bir konumdu. İnsan önüne hedef koymalı. Herkesin bir hedefi olmalı. Samimi olmak gerekirse görme engelli olduğumu çoğu zaman unutuyorum. Arkadaşlarım ve öğrencilerim de unutuyor. Çünkü bazen çalışma arkadaşlarım, 'yazıyı okudunuz mu? Gördünüz mü? ve anladınız mı?' diye ifadelerde bulunuyorlar. Buda benim hoşuma gidiyor. Benim de onlardan bir farkım olmadığı birlikte bir şeyleri paylaştığımız ve benimsediğimizi hissettiriyorlar. Toplumdaki ön yargıların kırılması lazım. Fırsat verildiğinde engellilerinde çok güzel işler yaptığı barizdir. Yeter ki önümüz açılsın. Bu durumda olduğum için herhangi bir sorun yaşamıyorum" dedi.

"Biz öğrencilerimizle gönül bağı kurduk"

Öğrencileriyle gönül bağı kurduğunu söyleyen öğretmen Yıldız, "Koridora çıktığımda etrafımda toplanıyorlar. Öğrencilerim her zaman yanıma istedikleri gibi gelebiliyorlar. Biz öğrencilerimizle gönül bağı kurduk. Gönülden bağlıyız. Onlar bize, biz onlara. Hepsi benim çocuklarım. Benim durumumla olan görme engelliler her zaman pozitif düşünsünler. Ümitsizliğe kapılmasınlar. Çaba göstersinler. İsteyince başarılıyor. Önce istemek ve inanmak gerekiyor. Eğitim hayatımızda önceleri kitaplara erişmek çok zordu. Biz birey, kabartma yazı kullanıyoruz. Şimdi teknolojini gelişmesiyle eğitim gören arkadaşlarım bilgiye erişmesi daha kolaylaştı. Eğitim gören arkadaşlar daha az sorun yaşıyorlar. Onlarında sorun yaşamamaları için taktikleri vererek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Toplumumuzda insanlarımız artık bilinçlendi. Önceden biz sokağa çıktığımızda soru soracak vatandaş ararken şimdi bir vatandaşımız benim elimde bastonumla görünce 'nereye gitmek istediğimi ya da neye ihtiyacım olduğunu direk kendileri sorar hale geldiler" ifadelerinde bulundu.

"Murat hocam, 'hep bir hedefiniz olsun' derdi"

Murat Yıldız'ın görme engelli öğrencisi ve şu an Kılıçaslan İmam Hatip Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Deniz Kaya, öğretmenler gününde hocasını bir öğretmen olarak bu özel günde unutmadı. Kaya, "Bugün öğretmenler günü bende Murat hocamı ziyarete geldim. Onun öğrencisiydim. Şimdi öğretmen olarak geldim. Müzik öğretmeniyim ama onun çalıştığı okulda değil. Fırsat buldukça hocamı ziyarete geliyorum. Bugün de çok özel bir gün olduğu için gelmek istedim. Bende doğuştan görme engelliyim. Murat öğretmen, Türkan Sabancı İlköğretim Okulu'nda öğretmenimdi. Şimdi de aynı ilçe de ikimizde öğretmen olarak çalışıyoruz. Bir öğretmen olarak öğretmenler gününü kutlamaya geldim. Bu ilçeye atandıktan sonra çok yardımcı oldu. İlk atamam ve ilk deneyimim olacaktı. Okulda her zaman istediğim soruyu sorabiliyorum. Ayrıca da deneyimlerinden faydalanabiliyorum. Murat hoca derslerimize girdiğinde, 'hep bir hedefiniz olsun' derdi. Benimde hedefim öğretmenlikti. Onun öğütlerini uyguladım. 3 yıldır müzik öğretmeniyim. Bir görme engellinin ilk deneyimi ve ilk atandığı okulda zorlanma korkusu hissedebiliyor. Bende o konuda zorlanacağımı düşündüm ama pek bir sıkıntı olmadı" şeklinde konuştu.

Görme engelli öğretmeni duygulandıran ziyaret
Görme engelli öğretmeni duygulandıran ziyaret
Görme engelli öğretmeni duygulandıran ziyaret
Görme engelli öğretmeni duygulandıran ziyaret

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Görme engelli öğretmeni duygulandıran ziyaret - Son Dakika


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