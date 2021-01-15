Görme engelli öğretmenin bir günü çekildi - Son Dakika

Görme engelli öğretmenin bir günü çekildi

Görme engelli öğretmenin bir günü çekildi
Son Güncelleme: 15.01.2021 13:50

Başakşehir Belediyesi, Beyaz Baston Körler Haftası'nda görme engellilerin günlük hayatta yaşadığı zorluklara dikkat çekmek için bir video hazırladı.

Başakşehir Belediyesi, Beyaz Baston Körler Haftası'nda görme engellilerin günlük hayatta yaşadığı zorluklara dikkat çekmek için bir video hazırladı. Farkındalık oluşturmak için hazırlanan videoda görme engelli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Resul Koç'un bir günü ele alındı.

Küçükçekmece Zehra Mustafa Dalgıç Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan Resul Koç'un uyanmasıyla başlayan videoda, daha sonrasında izleyicileri karanlık bir ekran karşılıyor. Koç'un gün içinde yaptığı tüm aktiviteler, gelen karanlık ekranın arada bir açılmasıyla devam ederek karanlığın ardındaki ışıkla mücadelesi kısa film tadında ele alınıyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ ENGELLERİ KALDIRIN"

Engellilerin yaşamının daha farklı olduğunu söyleyen Resul Koç, "Bizim yaşamlarımızı kolaylaştırmak ve renklendirmek hem bizim hem de engelsiz bireylerin ellerinde. Eğer onlar bizim önümüzden engelleri kaldırırlarsa biz engelli değil, her şeyin üstesinden 'en' gelen oluruz. Bütün insanlar birbirine muhtaç ama ben, bir engellinin başkalarına olan ihtiyaçlarını en aza indirmesi taraftarıyım. Bunu da engelli arkadaşlarımız kendileri başaracak. Tüm engelli kardeşlerimizin kendilerine güven duymalarını istiyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Görme engelli öğretmenin bir günü çekildi - Son Dakika
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