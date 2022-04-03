Görme engelli öğretmenlerine basketbol oynamayı öğrettiler - Son Dakika
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Görme engelli öğretmenlerine basketbol oynamayı öğrettiler

03.04.2022 14:54

Görme engelli öğretmenlerine basketbol oynamayı öğrettilerKOCAELİ Kocaeli'nin Derice ilçesinde görme engelli öğretmenlerine basketbol atmayı öğreten çocuklar, 'İyi ki varsınız' dedirtti.

Görme engelli öğretmenlerine basketbol oynamayı öğrettiler

KOCAELİ Kocaeli'nin Derice ilçesinde görme engelli öğretmenlerine basketbol atmayı öğreten çocuklar, 'İyi ki varsınız' dedirtti. Attığı iki atışı da potadan geçirmeyi başaran öğretmen ve öğrencilerin mutluluğu videoya yansıdı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan Melikşah Anadolu Lisesi'nde Edebiyat öğretmeni olarak görev yapan görme engelli Dilek Karaca, okul bahçesinde çocuklar ile basketbol oynadı. Öğrencileri ise, görme engelli öğretmenlerine ne yapması gerektiği tek tek anlattı. Öğrencilerinin söylediklerini yapan öğretmen Dilek Karaca, iki atışında da topu potadan geçirmeyi başardı. Öğrencileri ise öğretmenlerini alkışladı. Hem öğrencilerin, hem de görme engeline rağmen umuduyla parmak ısırtan öğretmenin mutluluğu çekilen videoya yansıdı.

Görme engelli öğretmenlerine basketbol oynamayı öğrettiler
Görme engelli öğretmenlerine basketbol oynamayı öğrettiler
Görme engelli öğretmenlerine basketbol oynamayı öğrettiler
Görme engelli öğretmenlerine basketbol oynamayı öğrettiler
Görme engelli öğretmenlerine basketbol oynamayı öğrettiler
Görme engelli öğretmenlerine basketbol oynamayı öğrettiler
Görme engelli öğretmenlerine basketbol oynamayı öğrettiler

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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