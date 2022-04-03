GÖRME ENGELLİ ÖĞRETMENLERİYLE BASKETBOL OYNADILAR - Son Dakika
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GÖRME ENGELLİ ÖĞRETMENLERİYLE BASKETBOL OYNADILAR

03.04.2022 18:35

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde görme engelli öğretmenleri Dilek Karaca'ya basketbol oynamayı öğreten öğrencilerin görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde görme engelli öğretmenleri Dilek Karaca'ya basketbol oynamayı öğreten öğrencilerin görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntülerde görme engelli öğretmenin basket topunu çemberden geçirdikten sonra yaşanan sevinç anları da yer aldı.

Derince Melikşah Anadolu Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olarak görev yapan görme engelli Dilek Karaca, ders arasında okul bahçesinde basketbol oynayan öğrencilerin sesini duyunca yanlarına gitti. Kendisine basketbol oynatmasını isteyen öğretmeni potanın karşısına alan öğrenciler, yapacağı hareketleri öğretti. Öğrencilerin direktifleri doğrultusunda topu potaya atan görme engelli öğretmen, iki atışını da çemberden geçirmeyi başardı. Öğretmen ve öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

GÖRÜNT0 DÖKÜMÜ

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-Öğretmenin basket atması

-Yaşanan büyük sevinç

Haber-Kamera: İZMİT(DHA)

YORUMLAR
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Görme engelli öğretmenlerine basketbol oynamayı öğreten öğrenciler takdir topladı Görme engelli öğretmenlerine basketbol oynamayı öğreten öğrenciler takdir topladı Görme engelli bireylerden örnek davranış Görme engelli bireylerden örnek davranış

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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