Görme engelli ressam Eşref Armağan öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Doğuştan görme engelli ressam Eşref Armağan, Boyabatlı öğrencilerle çevrim içi bir araya geldi, öğrenciler için resim çizdi.

Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle, Şehit Ersoy Gürsu Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Şebnem İnan koordinatörlüğünde öğrencilerle buluşan ressam Armağan, hayatından bahsederek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Canlı olarak çizimler yapan Armağan, öğrencilere resim çizme ile ilgili bazı teknikleri de anlattı.

Öğrencilerin sorularını da cevaplayan Armağan, resim çizmeye, cisimlerin kabartmalarına dokunarak, eline alarak hissederek başladığını söyleyip, bir soru üzerine "Başarmak için, azmedin, isteyin, yapacağım ben bunu deyin, o yeter " tavsiyesinde bulunup, öğretmenlerin ve öğrencilerinin sanata ve sanatçıya olan ilgilerinden duyduğunu memnuniyeti ifade etti.

Programı baştan sona izlediğini söyleyen Atatürk Ortaokulu öğrencisi Zeynep Türkmen, "İki saatin nasıl geçtiğini anlayamadım, zevkle izledim. Asıl sanatın, gözle görerek değil, hayal ederek olduğunu düşündüm. Bizi ünlü ressamımız Eşref Armağan ile canlı yayında buluşturan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Osman Özkan ve Şebnem İnan hocamıza çok teşekkür ediyorum." dedi.