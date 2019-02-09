Görme Engelli Ressamın Yaptığı Şaşırtıcı Güzellikte 10 Resim

Canda engel olmaz diyerek başlayalım bu yazıya. Görme engelli ressam arkadaşımız kendi iç dünyasında ona yansıtılan bir dünya yaratmış ve gözleri görenlerin ulaşamadığı bir boyuta ulaşmış. Teksaslı John Bramblitt, 30 yaşında görme yetisini kaybettikten sonra hatırladıklarını çizerek bize her gün gördüğümüz şeylerin aslında ne kadar değerli olduklarını anlatmış.Görme Engelli Ressam1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-