Son Dakika Haberleri: Görme Engelli Rolündeki Öğrenciler, Sosyal Deney Hazırladı

Görme Engelli Rolündeki Öğrenciler, Sosyal Deney Hazırladı

54 dakika önce

Çorum'da bir grup öğrenci, görme engellilerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla sosyal bir deney hazırladı.

Görme Engelli Rolündeki Öğrenciler, Sosyal Deney Hazırladı, System.String[]
Çorum'da bir grup öğrenci, görme engellilerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla sosyal bir deney hazırladı.

Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında öğrencilerin, görme engelli rolünde çektikleri sosyal deney dikkat çekti. Mahmut Atalay Gençlik Merkezinin de destek verdiği sosyal deney çalışmasında başta gençler olmak üzere vatandaşların engellilere karşı olan duyarlılığını ortaya koydu. Gizli çekimlerle vatandaşların haberdar olmadan duygularını yansıttığı sosyal deney çalışması, sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede büyük ilgi gördü.

Projede görev alan Mert Atmaca, Celal Murathan Tarıkcı ve Burakcan Sönmez, "Bu çalışma ile Çorum halkının engellilere karşı nasıl bir tepki verdiğini gördük. Görme engellilere karşı Çorum halkının göstermiş olduğu samimiyet ve yakınlıktan dolayı teşekkür ederiz. Altı Nokta Körler Derneği'ne giderek sosyal deneyin sonuçları hakkında bilgi verdik. Onlarda insanlardaki bu duyarlılığı duyunca mutlu oldular" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:56 Kaynak: İHA

Çorum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kar Kalınlığının 3 Metreye Ulaştığı Tunceli Ovacık'ta, Binalar Görünmez Hale Geldi Dolandırılan Vatandaş, Sırtına Soba Bağlayarak Otogarda Gezdi

Sırtına Sobasını Bağladı ve Tablada Nohutlarını Sattı Komisyoncunun "Çin Kestanesi" İsyanı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 09:50:25. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Görme Engelli Rolündeki Öğrenciler, Sosyal Deney Hazırladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]