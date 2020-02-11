Zonguldak'ta hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 14 yaşındaki görme engelli Sema Kırkıl, azmiyle çevresindekilerin takdirini topluyor.

Kozlu ilçesine bağlı Kızılcakese köyünde yaşayan Şaban ve Münevver Kırkıl çiftinin 3 çocuğundan biri olan ve bir gözünde yüzde 100, diğerinde yüzde 60 görme kaybı bulunan Kırkıl, hafızlık kursuna katılmaya karar verdi.

Kırkıl, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde yürütülen "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde yer alan Kur'an kursunda eğitimine başladı.

Kur'an-ı Kerim'den ezberlediklerini hocasına okuyabilmek için büyük gayret gösteren Kırkıl, eğitimini 11 ayda başarıyla tamamladı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan sınavda hafızlık belgesini almaya hak kazanan Kırkıl, hiçbir engelin başarının önüne geçmeyeceğini gösterdi.

"Sema'nın azmi arkadaşlarına da örnek oldu"

Kur'an kursu öğreticisi Zarife Yaslıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sema'nın 11 ay gibi kısa bir zamanda hafızlık eğitimini tamamladığını söyledi.

Eğitim sürecinde Sema'nın çok güzel performans sergilediğini belirten Yaslıca, "Hızlı başladı, 'çabuk bıkarsa' diye korkuyordum. Hiç bıkkınlık göstermeden çok güzel çalıştı. Aynı tempoda başladığı gibi bitirdi. Ankara'da girdiği sınavı başarıyla tamamladı." diye konuştu.

Yaslıca, öğrencisinin azminin sınıfındaki arkadaşlarına da örnek olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Sema'nın özel durumu onun başarılı olmasına asla engel olmadı. Hiçbir engel başarının önüne geçmiyor yeter ki azim olsun. Bu konuda da Sema'dan çok memnunuz, onunla gurur duyuyoruz. Hafızlık çok zor bir iş ama Sema bunu bize hiç yansıtmadı. İcazetini de hak etti. Onu yürekten kutluyorum. Onun gibilerin sayısının artmasının diliyorum."

"İsteyince kişinin yapamayacağı bir şey yok"

Anne Münevver Kırkıl da kızının azmi ve isteği sayesinde bu süreçte hiç zorlanmadığını anlatarak, hocalarının desteğiyle başarılı olduğu dile getirdi.

Hafızlık eğitimi başladığında diğer kızını kursa yazdırdığını belirten Kırkıl, "Sema'nın sorunundan dolayı 'başaramaz' diye düşünmüştüm. Kendisi bana, 'Beni niye yazdırmadın? Ben de istiyorum' dedi. Kendisini kursa yazdırmamızı istedi ve eğitim süreci böylece başladı. Kızım isteyince kişinin yapamayacağı hiçbir şey olmadığını herkese ispatladı." ifadelerini kullandı.

Sema Kırkıl ise eğitimin ilk başlarında çok zorlandığını ancak zaman içerisinde kolay öğrendiğini belirterek, "Ben başardım, gayret gösteren herkes başarabilir. Öğretmenim bana çok destek oldu, yardım etti. Başlarda çok stresliydim ama bitirdiğimde çok mutlu oldum." diye konuştu.