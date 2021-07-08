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Görme engelli Simay azmin, annesi fedakarlığın adı oldu - Son Dakika

Görme engelli Simay azmin, annesi fedakarlığın adı oldu

08.07.2021 10:23
Görme engelli Simay azmin, annesi fedakarlığın adı oldu, System.String[]

Antalya'da 6 yaşındayken enfeksiyon kapması sonucu görme yetisini tamamen yitiren Simay Özen, annesinin derslerine verdiği destekle kazandığı hukuk fakültesinden mezun olmanın gurunu yaşıyor.

Antalya'da 6 yaşındayken enfeksiyon kapması sonucu görme yetisini tamamen yitiren Simay Özen, annesinin derslerine verdiği destekle kazandığı hukuk fakültesinden mezun olmanın gurunu yaşıyor.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan taksici Muharrem ile ev hanımı Ayşegül'ün ikinci çocukları Simay, gözündeki rahatsızlık nedeniyle çeşitli ameliyatlar geçirdi.

Özen, 6 yaşındayken ameliyatın ardından gözünün enfeksiyon kapması sonucu görme yetisini kaybetti.

İlkokulu görme engelli öğrencilerin olduğu özel bir sınıfta bitiren Özen, ardından ortaokul ve lisede karma eğitim aldı. Kendisini okula getiren ve sınıfın kapısında bekleyen, evde de ders kitaplarını okuyan annesinin desteğiyle Antalya Lisesi'nden birincilikle mezun olan Özen, çocukluk yaşlarından itibaren hayalini kurduğu hukuk fakültesini kazanmak için girdiği sınavda da başarılı oldu.

Özen, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanınca hayaline bir adım daha yaklaştı.

Mezuniyet törenine Haluk Levent de katıldı

Fakültenin ilk günlerinde görme engellilerin okuyup yazması için kullanılan Braille alfabesiyle notlar alarak ders çalışan Özen, ardından bu durumun zor olması nedeniyle ses kaydı almaya başladı. Derslerde aldığı ses kaydını evde dinleyerek ve annesinin okuduğu notlarla sınavlara hazırlanan Özen, başarılı geçen eğitim hayatının ardından üniversiteden mezun olmanın gururunu yaşadı.

Özen, yıllar önce liseden mezun olurken sosyal medyadan "Hukukçu olmak istiyorum" paylaşımına "Sen hukuk fakültesinden mezun olursan ben de senin törenine geleceğim" diye karşılık veren ünlü sanatçı Haluk Levent'in de katıldığı mezuniyet töreniyle kep attı.

Törende arkadaşlarının ayakta alkışladığı Simay ve annesi Ayşegül Özen'e onur plaketi verildi.

"Anneme ve babama bana inandıkları için çok teşekkür ediyorum"

Simay Özen, AA muhabirine, hayalini kurduğu günlere kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Eğitim hayatında zorluk yaşamasına rağmen hiçbir zaman vazgeçmediğini vurgulayan Özen, "Anneme ve babama bana inandıkları için çok teşekkür ediyorum. Azmin önünde hiçbir engel duramaz. Hayalim iyi bir avukat ya da fakültemde akademisyen olmak. Hayallerimin peşinden koşmaya devam edeceğim." dedi.

Özen, Haluk Levent'i çok sevdiğini, bu özel gününde kendisini yalnız bırakmadığı için minnettar olduğunu dile getirdi.

"Bir nevi onunla biz de mezun olduk"

Anne Ayşegül Özen ise ilkokul yıllarından itibaren kızıyla okula gidip geldiklerini, elinden gelen yardımı yaptığını anlattı.

Kızının hep arkasında olduklarını belirten Özen, "Üniversite yıllarına kadar derslerine destek oldum. Bir nevi onunla biz de mezun olduk. Kızım çok zeki. Hocasından dinlemesi çoğu zaman yetiyordu. Üniversitede derslerde aldığı ses kaydını evde bilgisayardan dinliyor, önemli yerleri de Braille alfabesine çevirerek okuyordu. Üniversiteyi tamamen kendi emeğiyle bitirdi. Çok gururluyum." diye konuştu.

Sanatçı Haluk Levent de Özen'in azminin bütün gençlere örnek olması gerektiğini ifade etti.

Simay'ın özellikle hayvanlara, çocuklara ve kadınlara şiddete karşı savunucu olmak için avukatlık mesleğini seçtiğini aktaran Levent, "Bizim ilgilendiğimiz birçok davaya artık Simay Özen de bakacak. Özel gününde yanında olduğum için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da Simay Özen'in azmin, çalışmanın önünde hiçbir şeyin engel olamayacağını herkese gösterdiğini, öğrencileriyle gurur duyduklarını dile getirdi.

Görme Engelli, Haluk Levent, Antalya, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Görme engelli Simay azmin, annesi fedakarlığın adı oldu - Son Dakika


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