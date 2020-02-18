Görme engelli sporcular başarı için sponsor desteği bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Görme engelli sporcular başarı için sponsor desteği bekliyor - Son Dakika

Görme engelli sporcular başarı için sponsor desteği bekliyor

6 saat önce

Samsun 1919 Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hülya Köseoğlu, engellilerin yaşam sevinçlerinin artması ve katıldıkları turnuvalarda daha başarılı olmaları için sponsor desteği beklediklerini belirtti.

Görme engelli sporcular başarı için sponsor desteği bekliyor, System.String[]

Samsun 1919 Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hülya Köseoğlu, engellilerin yaşam sevinçlerinin artması ve katıldıkları turnuvalarda daha başarılı olmaları için sponsor desteği beklediklerini belirtti.

Köseoğlu, yaptığı açıklamada, Samsun'da golbol, futsal, satranç, atletizm, judo, halter ve yüzme olmak üzere 7 branşta faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Kulüp bünyesinde 30 civarında sporcu yer aldığını belirten Köseoğlu, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun düzenlediği tüm turnuvalara imkan buldukça katılmaya çalıştıklarını dile getirdi.


Geçen yıl ekonomik sıkıntılara rağmen kulüp olarak kendi imkanlarıyla başarılar elde etmeye çalıştıklarını aktaran Köseoğlu, "2. Ligde mücadele eden futsal takımımız, ligi iyi bir yerde tamamladı. Diğer branşlarda da katılım ve dereceler elde ettik." dedi.


Köseoğlu, 3-8 Şubat tarihlerinde düzenlenen Görme Engelliler Satranç Şampiyonasına imkansızlıklar nedeniyle 2 sporcuyla katılabildiklerini, diğer faaliyetlerinde başarı sağlayabilmek için çalışmalarını sürdürdüklerine işaret ederek, şunları kaydetti:


"B2-B3 futsal takımımızı 2. Lig'de şampiyon yapmak için transfer yapmaya çalışıyoruz. Hedefimiz 1. Lig. Sponsor arayışlarımız var ama bulmakta güçlük çekiyoruz. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketlerin özel sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Kurum ve şirketlerin sosyal sorumluluklarını yerine getirirken görme engellileri de hatırlamaları ve empati yapmaları için illa görme engelli yakınlarının mı olması gerekir. Maalesef bizlere yeterince destek verilmiyor. Tüm ilgililerden bizlere gereken desteğin verilmesini istiyoruz."

Ulusal ve uluslararası turnuvalarda önemli başarılar elde ettiklerini ama bunların pek görülmediğine dikkati çeken Köseoğlu, bu başarıların devamı ve artması için desteğin şart olduğunu söyledi.


Yasalarda engelliler için pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğinin belirtildiğini ama neredeyse negatif ayrımcılığa uğradıklarını anlatan Köseoğlu, bu durumun düzeltilmesi beklediklerini vurguladı.


Köseoğlu, özellikle konaklama ve sporcu giderlerini karşılamakta güçlük çektiklerini, bu konularda destek istediklerini aktararak, "Sponsor aramak dilencilik değildir. Biz sadece sosyal adalet ve engellilerin yaşama bağlanması için destek bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:52 Kaynak: AA
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