Görme engelli sporcular Muratpaşa'yla turnuvaya hazırlanıyor

Antalya'da Beyaz Baston Görme Engelliler Spor Kulübü, Muratpaşa Belediyesi'nin destekleriyle Ağustos ayında Konya'da yapılacak goalball yükselme grubu maçlarına hazırlanıyor.

Antalya'da Beyaz Baston Görme Engelliler Spor Kulübü, Muratpaşa Belediyesi'nin destekleriyle Ağustos ayında Konya'da yapılacak goalball yükselme grubu maçlarına hazırlanıyor. Her Cuma evlerinden servisle alınan sporcular belediyenin spor salonunda antrenman yapıyor.



Görme engellilerin eğitim, istihdam, rehabilitasyon ve daha farklı bir çok konuda biriken sorunlarını çözmek amacıyla 31 yıldır mücadele eden Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği, 1988 yılında Antalya'da kuruldu. Genel merkezi Antalya'da bulunan dernek, Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde de şubeler açtı. Dernek Başkan yardımcısı Fevzi Ünver, diğer çalışmalarla birlikte, 2017 yılında 18 yaş ve altı çocuklarını spor yapmalarını sağlamak için Beyaz Baston Görme Engelliler Spor Kulübü'nü kurduklarını söyledi. Ünver, aynı zamanda başkanı olduğu kulübün Ağustos ayında Konya'da yapılacak goalball yükselme grubu maçlarına hazırlandığını belirtti.



Belediyenin tüm imkanları seferber



Görme engelli sporcuların turnuva hazırlarına başlarken en büyük desteği Muratpaşa Belediye Başkan Ümit Uysal'dan aldı. Başkan Uysal, genç sporcular için belediyenin tüm imkanlarını seferber etti. İncelemelerin ardından Muratpaşa Belediyesi'nin Dilşad Refizade İlköğretim Okulu bahçesinde bulunan spor salonu antrenmanlar için uygun olduğuna karar verildi. Takımın her Cuma, sabah saatlerinde antrenman için bu salonda bir araya gelmesine karar verildi ancak bu kez kendilerini getirecek taşıt sıkıntısı ortaya çıktı. Bu kez Muratpaşa Belediyesi'nin halkla ilişkiler birimi Turunç Masa devreye girdi ve sporcular için bir minibüs tahsis etti. Servis, her Cuma önce takımın antrenörü İlkay Nasuhoğlu'nu ardından sporcuları evlerinden alıp spor salonuna getirmeye başladı.



Kulübün başarılı sporcularından 17 yaşındaki doğuştan görme engelli Mert Yakıştır, Başkan Uysal'ın desteği olmasaydı belki de spor yapamayacaklarını söyledi. Yakıştır, turnuvada oynayacakları için oldukça heyecanlı olduğunu sözlerine ekledi.



Goalball oyunu



Beyaz Baston Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları, salona ulaştıklarında birbirlerini sağ omuzlarına tutunarak antrenörleri eşliğinde salona giriyor. Yine birbirlerinden güç alarak hafif tempoda koşuyla başlayan antrenmanda oyuncuların bir basketbol topu büyüklüğünde ve içinde zillerin bulunduğu goalball topunun sesine alışmaları için bir süre topla oynamalarıyla devam ediyor. Antrenör İlkay Nasuhoğlu, goalballun görme engellilerinin milli sporu olduğunu belirterek oyunun 3 kişilik takımlar halinde oynandığını söyledi. Oyunda amacın bir kalecinin koruduğu 9 metre uzunluğundaki bir kaleye gol atmak olduğunu belirten Nasuhoğlu, topun futboldan farklı olarak elle atıldığını söyledi. Nasuhoğlu, turnuva için oldukça iddialı olduklarını da sözlerine eklerken "Başkan Ümit Uysal'a her konuda yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Evlerimizden servisle alınıp günün her saatinde antrenman yapma şansı bize tanındı. Kendisine yürekten teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

