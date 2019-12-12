Görme engelli sporcuların hedefi 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları - Son Dakika
Son Dakika Spor Görme engelli sporcuların hedefi 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları - Son Dakika Spor

Görme engelli sporcuların hedefi 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

6 saat önce

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (TGESF) Başkanı Hasan Sayyıdan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan madalyalarla dönmeyi hedeflediklerini belirterek, "2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 1-3 arasında altın madalya, 4-6 arasında bronz madalya almak istiyoruz.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (TGESF) Başkanı Hasan Sayyıdan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan madalyalarla dönmeyi hedeflediklerini belirterek, "2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 1-3 arasında altın madalya, 4-6 arasında bronz madalya almak istiyoruz." dedi.

Sayyıdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TGESF olarak görme engellileri sporla rehabilite edip, topluma kazandırılmalarını ve başarılı sporcular yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Federasyon olarak başarılı sporcularla Türkiye'yi uluslararası alanda iyi şekilde temsil etmek için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Sayyıdan, "2008'de paralimpik yarışlara bir sporcuyla katıldık ve bu bizim için çok önemliydi. TGESF tarihinde paralimpiklere bir sporcuyla katılmak çok önemliyken 2016'ya paralimpiklere 31 sporcuyla katılıp, 4 madalya elde ettik." diye konuştu.

TGESF olarak 8 branşta faaliyet gösterdiklerini anlatan Sayyıdan, bunların başında golbol, futsal, futbol, halter, atletizm, judo ve satranç gibi branşlarda görme engellilerin ülke için mücadele ettiğini ifade etti.

"Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

Kadın Golbol Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu olmasının kendileri için önem arz ettiğini vurgulayan Sayyıdan, şöyle devam etti:

"Bu başarı övünülecek bir başarı ama bu başarıyla olduğumuz yerde saymak istemiyoruz. Hedefimiz 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan madalyalarla dönmek. Bunun için paralimpiklerde 1-3 arasında altın madalya, 4-6 arasında bronz madalya almak istiyoruz. Golbol kadınlar- erkekler, judo ve atletizm alanlarında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Sadece temsil etmekle kalmayacağız, ülkemize madalyalar getirmeyi ana hedef olarak kendimize görev biliyoruz. Bununla ilgili çalışmaları bütün hızıyla sürdürüyoruz. Tabii öncelikle ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz."

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda federasyon olarak iddialı olduklarını vurgulayan Sayyıdan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın engellilere büyük destek verdiğini, bu sayede engellilerin yaşam kalitesinin artmasıyla başarının da beraberinde geldiğini dile getirdi.

Devletin sağladığı yatırımların meyvelerini millete geri sunmak istediklerine değinen Sayyıdan, "Bu bizim görev alanımız. Bunun için çalışmaları titizlikle yerine getiriyoruz." şeklinde konuştu.

Görme engelli sporcuların hedefi 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

Türkiye, Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:16 Kaynak: AA
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