AFYONKARAHİSAR -Görme engelli sporcuların Tokyo'daki hedefi 6 madalya - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR -Görme engelli sporcuların Tokyo'daki hedefi 6 madalya

15.01.2021 11:07

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, ağustos ayında düzenlenmesi planlanan Tokyo Paralimpik Oyunları'na 20'nin üzerinde sporcuyla katılıp, madalyalarla dönmeyi hedeflediklerini belirtti.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, ağustos ayında düzenlenmesi planlanan Tokyo Paralimpik Oyunları'na 20'nin üzerinde sporcuyla katılıp, madalyalarla dönmeyi hedeflediklerini belirtti.

Golbol Erkek Milli Takımı'nın Afyonkarahisar'da sürdürdüğü hazırlık kampını ziyaret eden Sayyıdan, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Sayyıdan, 2017 yılından itibaren Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi bütün branşlarda en iyi şekilde temsil edebilmenin hesaplarını yaptıklarını söyledi.

Kadın Golbol Milli Takımı'nın 2018'de, Erkek Golbol Milli Takımı'nın da 2019'da düzenlenen müsabakalarda Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmak için kota elde ettiğini dile getiren Sayyıdan, şöyle konuştu:

"Bireysel oyunlarda da kota hakkı elde edenler var. Judoda 2 sporcumuz bulunuyor. Yine bu branşta devam eden kota müsabakaları olacak. Judoda 5-6 sporcumuzu Tokyo'ya göndermeyi hedefliyoruz. Atletizmde 1 sporcumuz kota hakkı elde etmiş durumda. Bu branşta 5-6 sporcumuz daha oyunlara katılma hakkı elde edebilir. Devam eden kota müsabakaları için bu hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Hedeflerimizde hiçbir sapma yok"

Sayyıdan, Tokyo Paralimpik Oyunları'na 20'nin üzerinde sporcuyla katılmayı amaçladıklarını ve müsabakalarda da altın madalya almak için ellerinden gelen bütün gayreti göstereceklerini vurguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sporcuları performans anlamında olumsuz etkilediğini aktaran Sayyıdan, "Bu gerçeği kabul etmemiz gerekiyor. Milli takım sporcularımızın hepsi madalya peşinde. 2020'yi yaşanmamış bir yıl gibi kabul ederek, bu sene Tokyo Paralimpik Oyunları'na ciddi şeklide hazırlanıyorlar. Hedeflerimizde hiçbir sapma yok. Sadece tarihlerde 2020 değil de 2021 yazılacak." diye konuştu.

Hedeflenen madalyalardan 3'ü altın

Sayyıdan, pandemi sürecinde kadın ve erkek golbol milli takım oyuncularını, antrenörlerinin yardımıyla sürekli dinç tutmaya çalıştıklarını anlattı.

Kadın ve erkek golbol milli takımlarının Tokyo Paralimpik Oyunları için iddialı olduklarına dikkat çeken Sayyıdan, "Federasyon olarak, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda en az 3'ü altın olmak üzere 4 ila 6 arası madalya almayı hedefliyoruz. Hatta 6 madalyanın da üzerine çıkabiliriz, buna da şaşırmayız. Bunu şimdiden beyan ediyorum. Hedeflerimize ne kadar inandığımızı da yaptığımız planlamalar ortaya koyuyor. Bunu başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Erkek Milli Golbol Takımı oyuncularının Afyonkarahisar'daki kampa çok iyi başladıklarını, moral ve motivasyon açısından güzel geri dönüşler aldıklarını anlatan Başkan Sayyıdan, şubat ayında da Kadın Milli Golbol Takımı ile kente gelmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

AFYONKARAHİSAR -Görme engelli sporcuların Tokyo'daki hedefi 6 madalya
AFYONKARAHİSAR -Görme engelli sporcuların Tokyo'daki hedefi 6 madalya
AFYONKARAHİSAR -Görme engelli sporcuların Tokyo'daki hedefi 6 madalya
AFYONKARAHİSAR -Görme engelli sporcuların Tokyo'daki hedefi 6 madalya

Spor Federasyonu, Türkiye, Milli, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor AFYONKARAHİSAR -Görme engelli sporcuların Tokyo'daki hedefi 6 madalya - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Apollon Başkanı Kirzis: Szalai için Fenerbahçe'yle görüşme halindeyiz Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi G.Saray'ın Mohamed transferindeki rakibi Saint Etienne, oyuncuyu almaktan vazgeçti WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Oyuncu Ali Sürmeli, rahatsızlığından dolayı ayrıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri dönüyor Son dakika: Merkez Bankası 2021 sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
Son Dakika! Koronavirüs aşısı yaptıran Devlet Bahçeli: Tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyorum Son Dakika! Koronavirüs aşısı yaptıran Devlet Bahçeli: Tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyorum         
11:54
Koronavirüsün korkunç etkisi röntgen filmlerine de yansıdı: Sigara tiryakisinden kat kat daha kötü Koronavirüsün korkunç etkisi röntgen filmlerine de yansıdı: Sigara tiryakisinden kat kat daha kötü         
11:51
Selena Gomez yeni şarkısı 'De Una Vez'le Türkiye gündeminde birinci sıraya oturdu Selena Gomez yeni şarkısı 'De Una Vez'le Türkiye gündeminde birinci sıraya oturdu         
11:45
Son Dakika! Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi, kazada yaralılar var Son Dakika! Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi, kazada yaralılar var         
11:28
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 442 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 442 liradan işlem görüyor         
11:01
Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz         
10:46
Müge Anlı'da aranan kişinin cansız bedeni 52 gün sonra ağaca asılı halde bulundu Müge Anlı'da aranan kişinin cansız bedeni 52 gün sonra ağaca asılı halde bulundu         
10:40
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'dan ABD'ye gözdağı: Dünyanın en güçlü silahı devlet kanalında tanıtıldı Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'dan ABD'ye gözdağı: Dünyanın en güçlü silahı devlet kanalında tanıtıldı         
10:05
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada         
09:38
Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi         
09:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşısı yapan kişinin Doç. Dr. İhsan Ateş olduğu ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşısı yapan kişinin Doç. Dr. İhsan Ateş olduğu ortaya çıktı         
08:50
Kuraklık artınca suyu daha fazla muhafaza eden solucan gübresine talep patladı Kuraklık artınca suyu daha fazla muhafaza eden solucan gübresine talep patladı         
08:00
ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı 245 bin kişinin işine mal oldu ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı 245 bin kişinin işine mal oldu         
02:15
Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri         
20:39
Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada         
16:28
Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar         
15:41
Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 12:08:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AFYONKARAHİSAR -Görme engelli sporcuların Tokyo'daki hedefi 6 madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei