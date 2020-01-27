Görme engelli Süheyla Köse, Vali Doruk'u ziyaret etti - Son Dakika

Çocukluk hayali olan üniversite eğitimini tamamlayarak 50 yaşında üniversite diploması alan görme engelli Süheyla Köse, Artvin Valisi Yılmaz Doruk'u ziyaret etti.

Vali Doruk, 2015 yılında 96 yaşındaki babası Latif Köse'nin okuduğu ders kitaplarıyla hazırlandığı üniversite sınavını kazanarak Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne yerleşen ve eğitimini başarıyla tamamlayan Köse'yi makamında ağırladı.

50 yaşında üniversite diplomasına sahip olan görme engelli Köse'yi başarısından dolayı kutlayan Vali Doruk, azim ve kararlılığın önünde hiçbir engelin duramayacağını söyledi.

Süheyla Köse ile okumanın yaşının olmayacağının bir kez daha kanıtlandığına işaret eden Vali Doruk, "Şartlar ne olursa olsun içindeki okuma sevgisiyle yılmadan çalışarak hayallerini gerçeğe dönüştüren ve engelleri aşmanın bir inanç meselesi olduğunu ispatlayan Süheyla hanımı ve bu süreçte en yakın destekçisi olan ailesini, bu örnek davranışlarından dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Doruk, Artvin insanının özünde barındırdığı manevi değerler, çalışkanlık ve dürüstlüğü ile örnek vatandaş kimliğine sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde makamımızda ağırladığımız ve katıldığı bilgi yarışmasında sergilediği kanaatkar, azimli ve samimi kişiliğiyle tüm Türkiye'nin gönlünü fetheden Artvinli Ümmü Gülsüm kızımız. Yine Artvin'de faaliyet gösteren ve esnaflığı ahlaki değerlerle harmanlayarak işletmelerinde örnek hizmet anlayışı ortaya koyan Artvinli esnaf kardeşlerimiz ve bugün de Süheyla hanım sergiledikleri bu davranışlarla Artvin insanının milli, manevi ve ahlaki değerlere ne kadar bağlı olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Ben de Artvin Valisi olarak kendilerine insanlık adına göstermiş oldukları bu örnek davranışlardan dolayı tüm Artvin adına teşekkür ediyor, böylesine güzel ve değerli insanların yaşadığı bir ilde görev yaptığımdan dolayı duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum."