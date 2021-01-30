Görme engelli Turgut dede, Kovid-19'u eşinin desteği ve tedaviyle yenmeyi başardı - Son Dakika

Görme engelli Turgut dede, Kovid-19'u eşinin desteği ve tedaviyle yenmeyi başardı

30.01.2021 11:13
Görme engelli Turgut dede, Kovid-19'u eşinin desteği ve tedaviyle yenmeyi başardı, System.String[]

Antalya'da geçirdiği rahatsızlık sonucu 4 yıl önce görme yetisini tamamen kaybeden 81 yaşındaki Turgut Mafacan, yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) gördüğü tedavi ve aynı yaştaki eşinin desteğiyle yendi.

Antalya'da geçirdiği rahatsızlık sonucu 4 yıl önce görme yetisini tamamen kaybeden 81 yaşındaki Turgut Mafacan, yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) gördüğü tedavi ve aynı yaştaki eşinin desteğiyle yendi.

Kortuteli ilçesinde yaşamlarını sürdüren, her ikisi de 81 yaşında olan yufka ve kadayıf ustası Turgut ile Mazlume Mafacan çifti, 61 yıl önce hayatını birleştirdi. Evlilikleri boyunca birbirlerine sevgi ve saygılarıyla çevresindekilere örnek olan çift, mutluluklarını 4 çocukla taçlandırdı.

Çiftin mutluluğuna, geçirdiği rahatsızlık sonucu 4 yıl önce Turgut Mafacan'ın görme yetisini kaybetmesiyle gölge düştü. Dünyasının kararmasına eşi Mazlume'nin de desteğiyle izin vermeyen Turgut Mafacan, hayata hep pozitif bakmayı bildi.

Eşiyle yalnız yaşadıkları evlerindeki olumsuz havayı, çocuklarının da desteğiyle hep mutluluklarıyla dağıtmayı bilen çiftten Turgut Mafacan, yaklaşık 3 ay önce halsizlik, baş dönmesi şikayetiyle gittiği hastanede yaptırdığı Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Mafacan, hastanede ve evinde gördüğü tedavinin yanı sıra eşinin desteğiyle hastalığa boyun eğmedi.

- "Eşim büyük fedakarlık gösterdi"

Mafacan, AA muhabirine, hayata hep olumlu bakmasında eşinin ve çocuklarının büyük katkısı olduğunu söyledi.

Özellikle eşi Mazlume'nin desteğini hep hissettiğini, zorlu süreçlerde kendisine moral olduğunu anlatan Mafacan, daha önce bağırsak, apandisit, göz ve kalp olmak üzere 4 ameliyat geçirdiğini dile getirdi.

Mafacan, dünyası karardığında eşinin kendisine ışık olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Allah'a şükür tüm sıkıntılarımı eşimin ve doktorlarımın desteğiyle atlattım. Kovid-19'a yakalandığımda korktum. Ama eşim hep beni sakinleştirmesini bildi. Hayatta umudumu ve sevgimi hiç kaybetmedim. Koronavirüse yakalandığım süreçte ayakta duramıyordum. Sağ olsun eşim, kendi hastalığını unutup bana baktı. Bunu da birlikte atlattık. Beni iyileşeceğime inandırdı, moralimi yüksek tutmamı sağladı. Tedbirler konusunda oluşabilecek ihmal herkesin hayatını etkiliyor. Herkesin tedbirlere uyması gerekiyor. Ben hastalığı yendim ancak herkes benim gibi şanslı olmayabilir. Hem kendimiz hem de çevremizdekiler için lütfen tedbirlere uyalım."

"Eşimin hastanede kalmasını istemedim"

Mafacan'nın eşi Mazlume Mafacan, evlilikleri boyunca eşiyle birbirlerine hep destek olduklarını söyledi.

Zorluklara hiç boyun eğmediklerini anlatan Mafacan, eşi her rahatsızlandığında aynı acıyı kendisinin de yaşadığını ifade etti.

Eşi görme yetisini yitirdiğinde, kendi gözünü kaybetmiş gibi üzüldüğünü vurgulayan Mafacan, şöyle devam etti:

"Eşim Kovid-19'a yakalanınca çok üzüldüm. Doktorların ben yaşlı, eşim de görme engelli olduğu için 'Hastanede biz ilgilenelim.' teklifini kabul etmedim. Hayat arkadaşımı gözümün önünden ayırmak istemedim. Test sonuçlarım negatif çıkmasına rağmen eşimle ilgilenirken 'Koronavirüse yakalanırım.' diye hiç düşünmedim. Eşimi yalnız bırakmadım. Evimizde uyguladığımız tam izolasyon sayesinde eşim hastalığı yendi. Doktorlar bize çok yardımcı oldu. Nelere dikkat etmem gerektiği konusunda onların tavsiyelerine uydum. Birden fazla hastalığa ve yaşına rağmen eşim koronavirüsü yendi. Doktorlarımızın dediklerini eksiksiz yaptık. Biraz daha sabredelim. İnşallah aşı uygulaması sayesinde çok yakında eski günlerimize döneceğiz."

Kendisinin de yaşlılığa bağlı çeşitli rahatsızlıkları bulunduğuna değinen Mafacan, ömrü yettiğince iyi günde de kötü günde de eşinin elini hiç bırakmayacağını kaydetti.

Görme Engelli, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Görme engelli Turgut dede, Kovid-19'u eşinin desteği ve tedaviyle yenmeyi başardı - Son Dakika


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