Yazılım mühendisliği eğitimini ABD'de kazandığı burslarla tamamlayan görme engelli Burak Koray Polat, Facebook'un merkezinde yazılım mühendisi olarak çalışmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ankaralı 23 yaşındaki Burak Koray Polat, görme yetisini 6 yaşında kaybetti. Lise 3. sınıfa kadar Ankara'da okuyan, daha sonra misafir öğrenci projesi kapsamında gittiği ABD'de orta öğretim eğitimini tamamlayan Polat, girdiği sınavlar sonucunda Miami Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümünü burslu okumaya hak kazandı.

Üniversite son sınıfta sosyal medya uygulaması olan Facebook'a yaptığı iş başvurusundan olumlu cevap alan Polat, iş mülakatları için tek başına ABD'nin doğusundan batısına 4 saatlik uçuş gerçekleştirdi.

Onbinlerce kişi arasında girdiği sözlü ve yazılı sınavları başarıyla geçen Polat, California'daki Silikon Vadisinde Facebook'un kampüsünde görme engelli ilk Türk yazılım mühendisi olarak işe başladı.

Eğitim gördüğü üniversitede engelli öğrencilerin kampüste gitmek istedikleri yerlere yardım almadan ulaşabilmeleri için navigasyon programı yazılımına öncülük eden Polat, Türkiye'de de bilim alanında ilerlemek isteyen görme engelli öğrencileri bir platformda buluşturmayı hedefliyor.

Başarısında en büyük payı annesine ayırdı

Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarı hikayesinde en büyük payın annesine ait olduğunu söyledi.

Facebook'a yaptığı iş başvuru süreci hakkında bilgi veren Polat, "Facebook'un logolarının bulunduğu yeleği giyerek mezuniyetime gelen annemi karşılamaya gittim. İlk defa anneme orada söyledim. Annem o zamana kadar beni halen iş arıyor olarak biliyordu." dedi.

Tatilini Ankara'da sosyal aktivitelere katılarak geçirdiğini anlatan Polat, üç yıl önce gittiği Hamamönü'ndeki bir ney kursunda tanıştığı doktor Mensure Polat ile geçen ay evlendiğini söyledi.

Gören biriyle evlendiği için çevresinden çeşitli tepkiler aldığını da dile getiren Polat, şöyle konuştu:

"İnsanların aklındaki görme engelli imajını yıkmak bizim için en zor şeylerden birisidir. Evlenmemize rağmen eşimin ailesiyle aramız pek iyi sayılmaz. Görme engelimden dolayı daha beni tanımadan, oturup kalkmamı ve yememi içmemi bilmeden ilk refleksleri beni reddetmek oldu. Umuyorum ki ileride beni tanıdıkça, sıradan insanlar gibi başarılı olduğumu gördükçe onlar da anlayacaklardır. Engelli olan insanların sorunlarından birisi de kimlik problemidir. Gerçekten görme engelli kardeşlerime, abilerime ve ablalarıma verebileceğim en güzel tavsiyelerden birisi de, kendinizi ne kadar geliştirirseniz görme engelli kimliğinizden sıyrılmanız da bir o kadar kolay olacaktır."

"Zoru başardı"

Anne Zeynep Nur Polat ise görme yetisini kaybettiği için üzüldükleri çocuklarının, eğitim hayatı boyunca ortaya koyduğu başarısıyla övündüklerini anlattı.

Oğlunun, ailenin gurur kaynağı olduğunu vurgulayan anne Polat, "Onun başaracağına inanıyordum. Normal insanlar, çocuklarını nasıl yetiştiriyorsa ben de onu öyle yetiştirdim. Yurt dışına gitmek için çok çaba sarf etti ve zoru başardı." ifadesini kullandı.

Baba Ogün Burak Polat ise oğlunun karşılaştığı sorunlarla hep başa çıktığını, bu sorunları ailesine hiç yansıtmadığını kaydetti.

Oğlunun istediğini elde etme noktasında inatçı bir kişiliğe sahip olduğunu dile getiren Polat, görme engelli çocuklarının başarıya ulaşmasını isteyen ailelerin ön yargılarını bir an önce yıkmaları gerektiğinin altını çizdi.

Baba Polat, oğlunun kendilerine Allah'ın bir lütfu olduğunu belirterek, "Koray'ın bana çok güzel bir sözü vardır. 'Baba benim için üzülme ben araba kullanmak hariç senin yaptığın her şeyi yapabilirim' demişti. Aslında işin özeti bu. Bir görme engelli, araba kullanmak hariç bizlerin yapabildiği herşeyi yapabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.