Görme engelli uzun atlamacı Abdürrahim Kılıç milli forma için ter döküyor - Son Dakika

Görme engelli uzun atlamacı Abdürrahim Kılıç milli forma için ter döküyor

01.05.2021 12:09

Uzun atlamada Türkiye ikincisi yüzde 50 görme engelli Abdürrahim Kılıç, ilk milli formasını bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda giymek için çalışıyor.

Uzun atlamada Türkiye ikincisi yüzde 50 görme engelli Abdürrahim Kılıç, ilk milli formasını bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda giymek için çalışıyor.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Abdürrahim Kılıç, bir süre tekvando ve futsalla ilgilendikten sonra genç yaşı ve koşu yeteneğinden dolayı kulübü tarafından atletizme yönlendirildi.

Beş bin metrede Türkiye üçüncülüğü, Adana Yarı Maratonu'nda ikinciliği bulunan 21 yaşındaki sporcu, 400 metrede de 2019 ve 2020 yıllarında paralimpik oyunları denemelerinde sezonun en iyi derecelerini elde etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üniversitelerde eğitime ara verilince memleketi Adana'ya gelen Abdürrahim Kılıç, koşuda partner bulamayınca bu branşı bırakıp uzun atlamaya yönelerek çalışmaya başladı.

Yaklaşık 8 aydır çalıştığı uzun atlamada Türkiye ikincisi olan genç sporcu, ilk milli formasını 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda giymek için haftada 30 saat antrenman yapıyor.

Abdürrahim Kılıç, AA muhabirine, salgın nedeniyle Adana'ya döndüğünde koşu partneri bulamayınca sporu bırakmayı dahi düşündüğünü söyledi.

Bu dönemde çevresindekilerin kendisine destek verdiğini anlatan Abdürrahim Kılıç, "Döndüğümde antrenörsüz, partnersiz kalmıştım. Umutlarımı, hedeflerimi kaybetmiştim. Ben çok hırslı, azimli biriyimdir. Hedeflerim, hayallerim var. Onlardan uzaklaşmıştım." dedi.

Uzun atlamaya geçince idmanlarının mesafe koşusuna göre çok ağır olması nedeniyle ilk başlarda çok zorlandığını dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Antrenörüm çocuğa öğretir gibi bana bu branşı öğretti. Gelişmeye başladık. İlk başlarda çok kötü atlıyordum. Antrenmanla güçlenerek, tekniği öğrenerek şu anda antrenmanlarda 5,30-5,40 metreleri zorluyoruz. 5,50 metre olan olimpiyat B barajını geçmek üzereyiz. Önümüzdeki denemelerde de bu barajı deneyeceğiz. Uzun atlamada sürekli Avrupa ve dünya şampiyonalarında yarışan bir sporcu olmak istiyorum. Bunu da gerçekleştireceğime inanıyorum."

Tenekebüken: "Olimpiyat B barajını geçerek milli sporcu olacağını göreceğiz"

Abdürrahim Kılıç'ın antrenörü Zeki Cem Tenekebüken, genç sporcunun salgın nedeniyle sporu bırakma aşamasına geldiğinde, onu uzun atlamada başarılı olabileceği düşüncesiyle bu dala yönlendirdiğini belirtti.

Abdürrahim'in zorlanmasına rağmen yarışmalara katılınca derecenin de geldiğini gördükçe motive olduğunu anlatan Tenekebüken, şöyle konuştu:

"Antrenmanlarda gördüğümüz üzere yarışmalarda daha iyisini atlayabilirdi ama hem tecrübesizliği hem yarış günü hava şartları nedeniyle derece atlayamadı. Bu, atlayamayacağı anlamına gelmez. Antrenmanlarda 5,30-5,40 metre gibi dereceleri gördük daha öncesinde. Yine yarışmalara katılacağız. İnşallah Abdürrahim'in uzun atlamada 5,50 metre olan olimpiyat B barajını geçerek milli sporcu olacağını göreceğiz."

Görme engelli uzun atlamacı Abdürrahim Kılıç milli forma için ter döküyor
Görme engelli uzun atlamacı Abdürrahim Kılıç milli forma için ter döküyor
Görme engelli uzun atlamacı Abdürrahim Kılıç milli forma için ter döküyor
Görme engelli uzun atlamacı Abdürrahim Kılıç milli forma için ter döküyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Görme engelli uzun atlamacı Abdürrahim Kılıç milli forma için ter döküyor - Son Dakika Spor


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