Görme engelli vatandaşın telefonunu çalan şüpheli 1 saat içinde yakalandı - Son Dakika
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Görme engelli vatandaşın telefonunu çalan şüpheli 1 saat içinde yakalandı

01.03.2022 18:57

Diyarbakır'da görme engelli vatandaşın yardım bahanesiyle elindeki telefonu çalan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 saat içinde yakaladı.

Diyarbakır'da görme engelli vatandaşın yardım bahanesiyle elindeki telefonu çalan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 saat içinde yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, ekiplerince kapkaç olaylarının meydana geldiği yerlere sivil ekipler yerleştirilerek suçun önlenmesine yönelik yapılan hassas çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgilere göre bugün, Yenişehir ilçesinde bir şüpheli, kaldırım üzerinde yaya olarak tek başına baston ile giden görme engelli A.Y.'yı yolun karşısına geçmesine yardım etme bahanesiyle koluna girerek elinde bulunan cep telefonunu el çabukluğu ile alarak kaçtı.

İhbar üzerine ekipler, şüphelinin tespit edilip yakalanması için olay yerinde ve çevresinde kamera görüntüleri ve kapsamlı çalışma başlatarak M.A.'yı tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin duyarlı çalışmaları neticesinde şüpheli 1 saat içerisinde çalmış olduğu cep telefonu ile birlikte yakaladı.

Şüpheli M.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adli mercilere sevk edileceği bildirildi.

(Rıdvan Kılıç - Sedat Irmak/İHA)

Görme engelli vatandaşın telefonunu çalan şüpheli 1 saat içinde yakalandı
Görme engelli vatandaşın telefonunu çalan şüpheli 1 saat içinde yakalandı
Görme engelli vatandaşın telefonunu çalan şüpheli 1 saat içinde yakalandı

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Görme Engelli, Diyarbakır, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Görme engelli vatandaşın telefonunu çalan şüpheli 1 saat içinde yakalandı - Son Dakika


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