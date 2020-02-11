Görme engelli vatandaşlardan Başkan Karaca'ya teşekkür - Son Dakika

Fethiye Belediyesi engelli vatandaşların konforlu ve kolay yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarına devam ediyor.



Bu kapsamda görme engelli vatandaşlar için belediye ana hizmet binası içinin tamamına, belediye girişine ve sahil bandının Fen İşleri Müdürlüğü'nce izli yollar yapılmaya devam ediliyor. Görme engelli vatandaş Özer Canbaz, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya yaptığı bu özel hizmetten dolayı teşekkür etti.



5378 sayılı engelliler kanunu ve erişilebilirlik hükümleri gereği Fethiye Belediyesi engelli vatandaşların diğer tüm vatandaşlarımızın olduğu gibi daha konforlu ve kolay yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarına devam etmektedir.



Karaca ile beraber yürüdüler



Çalışmalar kapsamında belediye ana hizmet binası içerisinde mesai saatleri sonrası çalışmalara başlandı. Daha önce bedensel engelli vatandaşlara özel belediye hizmet binasına asansör koyulmuştu. Görme engelli vatandaş Özer Canbaz, izli yollar için Başkan Karaca'ya teşekkür etti. Karaca Canbaz'ın koluna girerek, izli yollarda yürüyüş yaptılar. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak için elimizden ne gelirse yapacağız. Hepimiz birer engelli adayıyız. Bu bilinçle Fethiye'mizde birçok bölgesinde engelli vatandaşlarımıza özel hizmetler yapılacak. Belediye hizmet binamızda görme engelli vatandaşlarımız için izli yolları hizmete sunuyoruz. Her alanda vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA