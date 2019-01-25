Son Dakika Haberleri: Görme Engelli Vatandaşlardan 'Ekpps İlçelerde de Yapılsın' Talebi

Görme Engelli Vatandaşlardan 'Ekpps İlçelerde de Yapılsın' Talebi

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde görme engelli vatandaşlar, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (EKPSS) il merkezlerine ek olarak ilçelerde de yapılması talebinde bulundular.

Görme Engelli Vatandaşlardan 'Ekpps İlçelerde de Yapılsın' Talebi, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde görme engelli vatandaşlar, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (EKPSS) il merkezlerine ek olarak ilçelerde de yapılması talebinde bulundular.

Görme engelli oldukları için il merkezinde yapılan sınavlarda büyük zorluk yaşadıklarını belirten vatandaşlar, bu konuda yetkililerden yardım beklediklerini söylediler.

Hulusi Karakaş, Ercan Karaca ve Ahmet Yılmaz isimli görme engelliler, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (EKPSS) ilçelerde de yapılması taleplerini yetkililere iletmek için İbrahim Karaoğlanoğlu Meydanı'nda açıklamada bulundular. Burada konuşan 22 yaşındaki doğuştan görme engelli Ahmet Yılmaz, sınava girecekleri okulları bulmakta zorluk çektiklerini söyledi.

Her sınav için bir yakınlarının refakatçi olarak yanlarında yer alamadığını ve bu yüzden de güçlük yaşadıklarını dile getiren Yılmaz, "Biz, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ilçelerde de yapılmasını talep ediyoruz. Devletimizden Allah razı olsun, birçok sınav ilçelerde yapılıyor. Ama biz, EKPSS için il merkezlerine gittiğimiz zaman okulları bulamıyoruz. Her sınava refakatçi ile gidemiyoruz. Sesimizin duyulmasını istiyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:56 Kaynak: İHA

KPSS, Güncel
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