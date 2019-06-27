Son Dakika Haberleri: Görme engelli yaşlı kadın evinde çıkan yangında öldü
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Görme engelli yaşlı kadın evinde çıkan yangında öldü

1 saat önce

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan yangında görme engelli yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Görme engelli yaşlı kadın evinde çıkan yangında öldü, System.String[]
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan yangında görme engelli yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Yukarı Mahalle Naili Baba Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekibi, mutfak tüpünden kaynaklı olduğu değerlendirilen yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında, evde tek başına yaşayan 85 yaşındaki görme engelli Naciye Hatıl hayatını kaybetti.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından yaşlı kadının cesedi otopsi için Çankırı Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:15 Kaynak: AA
Ilgaz, Çankırı, Güncel
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