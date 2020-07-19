Görme engelli yaşlı kadının tek gözlü evde yaşam mücadelesi - Son Dakika

Görme engelli yaşlı kadının tek gözlü evde yaşam mücadelesi

Mersin'de tek odalı evde yalnız başına yaşam mücadelesi veren 83 yaşındaki görme engelli Emine Bakır'a belediye ekipleri destek oluyor.

Mersin'de tek odalı evde yalnız başına yaşam mücadelesi veren 83 yaşındaki görme engelli Emine Bakır'a belediye ekipleri destek oluyor.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 'Git, Dinle, Çöz' projesi ile dezavantajlı vatandaşlara destek sunuluyor. Yüzlerce kişiye ulaşılan projeyle hayatına dokunulan kişilerden biri de 83 yaşındaki Emine Bakır oldu. Mart ayında Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından tespit ve takibi yapılan görme engelli Emine Bakır'a belediye ekiplerince evde sağlık hizmetinden sıcak yemek ve temizliğe kadar her türlü hizmet veriliyor.

Tek göz odalı ve bir mutfağı bulunan evde yaşam mücadelesi veren Emine Bakır, 4 ay önce yatağa bağımlı Alzheimer hastası 61 yaşındaki oğlu Mahmut Bakır'ın bakım merkezine yerleştirilmesiyle tam anlamıyla yalnız kaldı. Eşini 25 yıl önce kaybeden, yetkililerden gelen huzurevi ya da bakım merkezine yerleştirilme önerilerini de reddeden Emine Bakır'ın tek destekçisi belediye ekipleri oldu. Yaşlı maaşı ile yaşam mücadelesi vermesine rağmen yetkililerden bir isteği olmadığını belirten Emine nine, sadece gözü için doktora gitmeyi talep etti. Adana Devlet Hastanesinde göz alanında uzman en iyi doktorlardan biri tarafından tedavisi yapılacak olan Emine ninenin bir gözüne nakil, diğer gözüne de kornea tedavisi uygulanacak. Bundan sonraki süreçte de Büyükşehir Belediyesi tedavinin takibini yapacak.

"Evvela Allah, sonra belediye sağ olsun"

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kendisini devamlı ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Emine Bakır, aldığı hizmetleri anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Bakır, "Allah razı olsun. Onlar geldiğinde mutlu oluyorum. Ben yalnız oturuyorum. Gözüm 2 yıldır görmüyor. Gözüme kıl geldi, çektim. Bundan sonra böyle görmemeye başladım. Bazen oğlum yanıma geliyor, bazen gelemiyor. Sizi Allah korusun, başımızdan eksik olmayın. Bana yemek de getiriyorlar. Belediyenin hizmetlerinden memnunum. Başımın gözümün üstünde yerleri var. Allah razı olsun. Belediye olmasa ben burada nasıl geçinirim? Evvela Allah, sonra belediye sağ olsun" dedi.

"Tedavi sürecinde Emine teyzenin yanında olacağız"

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığından Burcu Sert, Emine teyzeyle pandemi döneminde tanıştıklarını ve o günden beri ziyaretlerini düzenli olarak devam ettirdiklerini söyledi. Sert, "Geçen hafta itibarı ile tedavi sürecine başladık, hastaneye götürdük. Büyükşehir Belediyesi olarak tedavi sürecinde yanında olacağız" diye konuştu.

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri Biriminde görevli sosyolog Eylül Özmutlu ise, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak onun yanında olmaya çalışıyoruz. Duygusal yoksunluğu var. Biz bunu bir nebze de olsa tamamlamaya, her zaman yanında olduğumuzu belirtmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Mersin, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 11:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Görme engelli yaşlı kadının tek gözlü evde yaşam mücadelesi - Son Dakika
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