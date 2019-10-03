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Görme engelli yavru kediyi hayata bağladılar

1 saat önce

Bağcılar'da sokakta ölmek üzere olan görme engelli bir aylık yavru kediye sahip çıkan Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi çalışanları, yavru kediyi elleri ile besliyor.

Görme engelli yavru kediyi hayata bağladılar, System.String[]

Bağcılar'da sokakta ölmek üzere olan görme engelli bir aylık yavru kediye sahip çıkan Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi çalışanları, yavru kediyi elleri ile besliyor.


Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde gözleri görmeyen bir yavru kedinin sokak ortasında kaldığı ihbarı üzerine Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü veterinerleri harekete geçti. Belirtilen adrese giden ekipler, yol kenarında ezilme tehlikesi bulunan yavru kediyi Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi'ne götürdü.


Hemen ameliyata alındı


Barınakta veteriner hekimler tarafından yapılan muayenede bir aylık olan yavru kedinin gözlerinin görme yetisini kaybettiği anlaşıldı. İki gözü de enfeksiyonlu olan kedi hemen ameliyata alındı. Yapılan operasyon sonucunda gözlerden biri kurtarılırken diğeri alındı. Görme engelli yavru kedi şimdi tek gözüyle sadece ışığı seçebiliyor.


Yuvası oldu


Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi görevlileri, yavru kediye "Maskot" ismini verdiler. 5 aylık olan Maskot'un bakımını üstlenen çalışanlar onu sevgiyle büyütüyor. Maskot'un beslenmesinden bakımına kadar her şeyiyle yakından ilgileniyorlar. Yavru kedinin sağlığının iyi durumda olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Yunus Giray Özarslan, "Maskot'u bulduğumuzda ölmek üzereydi. İlk müdahaleyi yaptığımızda gözlerinin görmediğini belirledik. İki gözünde de enfeksiyon vardı. Tedavisiyle 1.5 ay uğraştık ve sağlığı için eliminden geleni yaptık. Görmüyor ama sağlığı çok iyi. Artık burası Maskot'un yuvası oldu" dedi. - İSTANBUL

Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Güneşli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:38 Kaynak: İHA
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