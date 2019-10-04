Görme engelli yavru kediyi hayata bağladılar

Yeniden hayata bağlanan yavru kediye büyük ilgi

İSTANBUL - Bağcılar'da sokakta ölmek üzere olan görme engelli bir aylık yavru kediye sahip çıkan Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahade Merkezi çalışanları, yavru kediyi yeniden hayata bağladı.

Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde gözleri görmeyen bir yavru kedinin sokak ortasında kaldığı ihbarı üzerine Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü veterinerleri harekete geçti. Belirtilen adrese giden ekipler, yol kenarında ezilme tehlikesi bulunan yavru kediyi Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi'ne götürdü.

Hemen ameliyata alındı

Barınakta veteriner hekimler tarafından yapılan muayenede bir aylık olan yavru kedinin gözlerinin görme yetisini kaybettiği anlaşıldı. İki gözü de enfeksiyonlu olan kedi hemen ameliyata alındı. Yapılan operasyon sonucunda gözlerden biri kurtarılırken diğeri alındı. Görme engelli yavru kedi şimdi tek gözüyle sadece ışığı seçebiliyor. Yeniden hayata bağlanan yavru kedi, veteriner hekim tarafından bakımları yapılıyor. Öte yandan minik öğrenciler bugün yavru kediyi ziyaret ederek yakından ilgilendiler.

"Barınağımızın bir maskotu oldu"

Veteriner Hekim Yunus Giray Özaslan, "İki gözü enfeksiyonlu geldi mikrop kapmış. Daha son tüm göz kapakları gözünün içine doğru yayılmış. Dolayısıyla göz görme yetisini kaybetmiş olarak geldi. Daha 1 aylık civarıydı. Gelir gelmez tedaviye başladık. Ancak her iki gözü de ciddi anlamda enfeksiyon kaptığı için biraz mücadelemiz zor oldu. Hem o hem biz direnç gösterdik. Gözünün birini kurtardık fakat diğerini mecburen almak zorunda kaldık. Şuan genel sağlık durumu gayet iyi. Aşılarını yapıp tüm bakımlarını üstlendik. Barınağımızın bir maskotu olmuş oldu. Hayatına maalesef bu şekilde devam etmek zorunda yaşadığı müddetçe biz burada koruma altında tutmak istiyoruz" dedi.