Son Dakika Haberleri: Görme Engelli Yazar Kitaplarını İmzaladı

Görme Engelli Yazar Kitaplarını İmzaladı

1 saat önce

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yaşayan doğuştan görme engelli 21 yaşındaki Fatma Nur Benli yazdığı kitabı katıldığı fuarda imzaladı.

Görme Engelli Yazar Kitaplarını İmzaladı, System.String[]
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yaşayan doğuştan görme engelli 21 yaşındaki Fatma Nur Benli yazdığı kitabı katıldığı fuarda imzaladı.




İskenderun Teknik Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, merkez yerleşkede düzenlenen 2. İskenderun Kitap Şöleni'ne katılan Benli'nin "Yalnız" adlı kitabını okurları için imzaladığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Benli, küçüklüğünden beri yazar olmayı hedeflediğini anlatarak, kitabıyla umutsuz insanlara ulaşmak istediğini belirtti.

Benli, sadece yüzde üç oranında görebildiğini ve büyük puntolu yazıları okuyarak okuma yazma öğrendiğini vurguladı.


İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli de Benli'nin yaşama sevinci, azmi ve başarısının herkese örnek olması gerekiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:37 Kaynak: AA

Fatma Nur, Antakya, Hatay, Güncel
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