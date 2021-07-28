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Görme engelli yazarın yaşam öyküsü kısa film oldu - Son Dakika

Görme engelli yazarın yaşam öyküsü kısa film oldu

28.07.2021 11:50

Görme engelli yazarın yaşam öyküsü kısa film oldu Görme engelli yazar Rukiye Pulat: "Kader arkadaşlarıma ışık olmak istiyorum" "Umarım toplum bize uzaylı muamelesi yapmaktan vazgeçer" Van'da yaşadığı zorlukları kaleme alarak kitap yazan doğuştan görme engelli Rukiye Pulat'ın yaşam öyküsü kısa...

Görme engelli yazarın yaşam öyküsü kısa film oldu

Görme engelli yazar Rukiye Pulat: "Kader arkadaşlarıma ışık olmak istiyorum"

"Umarım toplum bize uzaylı muamelesi yapmaktan vazgeçer"

VAN - Van'da yaşadığı zorlukları kaleme alarak kitap yazan doğuştan görme engelli Rukiye Pulat'ın yaşam öyküsü kısa film oldu.

Tuşba ilçesinde yaşayan doğuştan engelli Rukiye Pulat, ortaokul 8'inci sınıfta yazdığı şiirin beğenilmesiyle kendisindeki yeteneğin farkına vardı. Yaşadığı olumsuzluklar karşısında yılmayan ve hayalini gerçekleştirmek için kitap ve şiirler okuyan Pulat, 2021 yılında yaşam öyküsünü kaleme aldığı "Sizler Benim Işığımsınız" isimli otobiyografi türünde bir kitap yazdı. Kentte görme engelli olarak bir ilki başararak kitap yazan Pulat, kendisi gibi engellilerin sesi olmak için yaşam öyküsünü kısa film haline getirmek istedi.

Görme engeli yazar, kısa film için birçok kişiden destek istedi ancak istediği desteği alamadı. En son Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez ile görüşen yazar, kısa film konusunda destek sözü aldı. Filmin çekimi konusunda da Vanlı Film Yönetmeni Orhan An'dan destek alan yazar, kısa süre içinde çekimi yapılan filmi izleyiciyle buluşturmanın heyecanını yaşıyor.

"Kader arkadaşlarıma ışık olmak için bu yola baş koydum"

İHA muhabirine konuşan doğuştan görme engelli Rukiye Pulat, doğuştan görme engelli olduğunu ve yüzde 2 oranında bir görüşe sahip olduğunu belirtti. Hayatını kaleme aldığı bir kitap yazdığını anımsatan Pulat, "Toplumun dışlanmışlığına ve acınası duygularına maruz kaldığım için hem kendime hem de kader arkadaşlarıma bir ışık olmak için bu yola baş koydum. Kitabımı henüz ortaokul 8'inci sınıfta yazmaya karar verdim. Kafamda tasarladığım kitabı 2021 yılında yazarak hayata geçirdim. Kitabımı okuyan herkese teşekkür ediyorum. Daha iyi bir geleceğe sahip olabilmek için bu kitabımı kısa film haline getirmek istedim. Bu konuda da elimden tutan bir ağabeyim oldu" dedi.

"Umarım toplum bize uzaylı muamelesi yapmaktan vazgeçer"

Filmde sosyal içerikli mesajların yer aldığını dile getiren Pulat, "Filmin içeriğinde insanların bana yaptığı muamele, acınası durumlar ve daha çok da duygusuzluk var. Film çok güzel oldu. İnşallah izleyen herkes bu filmi beğenir. Böylece benim gibi engellilere bir umut olurum" diye konuştu.

"Van Valiliği dışında kendisine destek veren olmadı"

Sizler Benim Işığımsınız isimli kitabın kısa filmini çektiklerini ifade eden Yönetmen Orhan An ise "Rukiye kardeşimiz gerçekten çok güzel bir kitap yazmış. Bu kitap sosyal içerikli ve topluma hitap eden bir kitap olmuş. Rukiye kitabında yaşadığı bazı zorlukları kaleme almış. Görme engelli olduğu için insanlar tarafından dışlanmışlık gibi şikayetleri oldu. İnsanların kendisine el uzatmasını beklerken tam tersi durumlar yaşanmış. Rukiye, kitabın kısa filmini yaptırmak için destek istemiş, ancak Van Valiliği dışında kendisine destek veren olmadı. Bende film yönetmeni olarak kendisine destek olmaya çalıştım. İnşallah mutlu olmuştur" şeklinde konuştu.

(YLM-MSA-Y)

Görme engelli yazarın yaşam öyküsü kısa film oldu
Görme engelli yazarın yaşam öyküsü kısa film oldu
Görme engelli yazarın yaşam öyküsü kısa film oldu
Görme engelli yazarın yaşam öyküsü kısa film oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Görme engelli yazarın yaşam öyküsü kısa film oldu - Son Dakika


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