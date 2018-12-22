Görme Engelli Zehra'nın Umre Sevinci

Muş'ta İl Müftülüğünce düzenlenen kabartma yazı sınavında birinci olarak umreye gitmeye hak kazanan görme engelli Zehra Yıldız, annesiyle kutsal topraklara gönderildi.

Muş'ta İl Müftülüğünce düzenlenen kabartma yazı sınavında birinci olarak umreye gitmeye hak kazanan görme engelli Zehra Yıldız, annesiyle kutsal topraklara gönderildi.



Zehra Yıldız, İl Müftülüğünce düzenlenen kabartma yazı sınavında birinci olarak umreye gitmeye hak kazandı.



Yıldız ve üçü görme engelli 9 çocuk annesi Saniye Yıldız, törenle umreye uğurlandı.



İl Müftüsü Alaettin Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, anne ve kızını Umre'ye göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Diyanet İşleri Başkanlığının sınavla başarılı olan kişileri umreye gönderdiğini anlatan Bozkurt, "Bizim de burada yaptığımız sınav sonucunda Zehra kardeşimiz bu ödüle layık görüldü. Allah nasip ederse Zehra ve annesini Muş'tan Umre'ye göndereceğiz. Bu ailemiz akşam yatsı namazını da orada kılacak. Toplam gidiş geliş 11 gün sürecek. Üç gün Medine'de geri kalan günleri ise Mekke'de geçirecekler." dedi.



Zehra Yıldız ise annesi ile Umre'ye gideceği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Rabbim bana da anneme de nasip eyledi. Rabbim tüm İslam'a da nasip eylesin böyle bir mutluluğu. Diyanet İşleri Başkanlığı ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.



Saniye Yıldız ise kızının hayali gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

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