Görme engelli Zeynep'in klarnet sevinci - Son Dakika
Son Dakika Güncel Görme engelli Zeynep'in klarnet sevinci - Son Dakika

Görme engelli Zeynep'in klarnet sevinci

6 saat önce

Malatya'nın Darende ilçesinde görme engelli bir kız, müzik aletlerini kullanarak hünerini sergiliyor.

Görme engelli Zeynep'in klarnet sevinci, System.String[]

Malatya'nın Darende ilçesinde görme engelli bir kız, müzik aletlerini kullanarak hünerini sergiliyor. Müzik sever görme engelli Zeynep Akçay'a, klarnet hediye edildi.


Doğuştan görme engelli Zeynep Akçay, Darende Kaymakamı Malik Çalışır'dan talep ettiği klarnetine kavuşmanın sevincini yaşadı. Önceden bağlama çalmasını öğrenen ancak bu kadarıyla kalmanın kendisi için yeterli olmadığını ifade ederek, Kaymakam Çalışır'dan kendisine klarnet almasını talep eden Zeynep'in bu talebini karşılıksız kalmadı. Kaymakam Çalışır, klarneti bizzat götürerek kendisine teslim etti. Zeynep Akçay, türkülerini saz çalarak seslendirdi.


Klarnet teslimi sırasında Çalışır'a teşekkür eden Zeynep Akçay, "Kaymakam beyin bu hediyesi karşısında çok mutlu oldum. Öncelikle devletimize ve devletimizin temsilcisi olan sayın kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Uzun süredir bağlama çalmaktayım. Ancak bu benim için yeterli olmuyordu. Enstrümanlar arasında nefesli çalgılara da merak sardım. Bu alandaki ilgimi artıracak olan klarneti almanın ve hayalime kavuşmanın sevinici yaşıyorum" dedi. - MALATYA

Malatya, Darende, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:26 Kaynak: İHA
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