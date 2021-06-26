GÖRME ENGELLİ ZİYA'YI YKS'YE POLİSLER GÖTÜRDÜ - Son Dakika

ADANA'da yüzde 95 görme engelli Ziya Erdem (32) geçen yıl taksi ile Açıköğretim sınavına giderken trafik kazası geçirip sınava yetişemeyince, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için yardım istediği polisler tarafından sınav merkezine götürüldü. Seyhan ilçesindeki Gazipaşa Mahallesi'nde oturan evli ve 1 çocuk babası görme engelli Ziya Erdem, İl Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak eşinin çocuğa baktığını bu nedenle kendisini YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınav gireceği okula götürmelerini istedi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Erdem'i evinden alarak sınava gireceği Çukurova Üniversitesi Yabancı Dil Fakültesi'ne götürdü. Zamanında sınav merkezinde olan Erdem, geçen yıl Açıköğretim sınavına giderken taksi ile küçük bir kaza geçirdiğini ve sınava yetişemediğini söyledi. Bu kez bir aksaklık yaşamamak için polisten destek istediğini anlatan Erdem, "Televizyonda izlerken polislerin sınava girecek kişilere yardımcı olduklarını görüyordum. Aksaklık yaşamamak için yardım istediğim polisler, evime gelip beni alarak sınav merkezine sorunsuz götürdü. Yoğun görevleri sırasında bana böyle bir destek sağlayan polis arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.