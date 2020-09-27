Görme engelliden nafaka için 'nikah tuzağı' iddiası - Son Dakika

ANTALYA Engelsiz Eğitim Platformu Başkanı Abdullah Aksoy (46), bazı art niyetli kadınların ömür boyu nafaka alabilmek için özellikle kamuda çalışan görme engellilerle evlenip, kısa süre sonra boşandığını, böylece hayatlarını garantiye aldığını söyledi. Yüzde 100 görme engelli olduğunu aktaran Aksoy, 1 yıl evli kaldığı eşine 11 yıldır nafaka ödediğini kaydetti.

Abdullah Aksoy, birçok görme engelli vatandaşın nafaka mağduru olduğunu söyledi. Bu kişilerin özellikle kamuda çalışan görme engelliler olduğunu aktaran Aksoy, art niyetli kadınlar tarafından kullanılarak istismar edildiklerini, 1 günlük ya da 1 yıllık evlilik yaşayarak ömür boyu nafaka ödemek durumunda bırakıldıklarını belirtti.