Görme engelliden nafaka için 'nikah tuzağı' iddiası - Son Dakika

Görme engelliden nafaka için 'nikah tuzağı' iddiası

ANTALYA Engelsiz Eğitim Platformu Başkanı Abdullah Aksoy (46), bazı art niyetli kadınların ömür boyu nafaka alabilmek için özellikle kamuda çalışan görme engellilerle evlenip, kısa süre sonra boşandığını, böylece hayatlarını garantiye aldığını söyledi.

Görme engelliden nafaka için 'nikah tuzağı' iddiası, System.String[]

ANTALYA Engelsiz Eğitim Platformu Başkanı Abdullah Aksoy (46), bazı art niyetli kadınların ömür boyu nafaka alabilmek için özellikle kamuda çalışan görme engellilerle evlenip, kısa süre sonra boşandığını, böylece hayatlarını garantiye aldığını söyledi. Yüzde 100 görme engelli olduğunu aktaran Aksoy, 1 yıl evli kaldığı eşine 11 yıldır nafaka ödediğini kaydetti.

Abdullah Aksoy, birçok görme engelli vatandaşın nafaka mağduru olduğunu söyledi. Bu kişilerin özellikle kamuda çalışan görme engelliler olduğunu aktaran Aksoy, art niyetli kadınlar tarafından kullanılarak istismar edildiklerini, 1 günlük ya da 1 yıllık evlilik yaşayarak ömür boyu nafaka ödemek durumunda bırakıldıklarını belirtti.

'BUNLARDAN BİRİ DE BENİM'Abdullah Aksoy, görme engellilerin yaşadığı sorunları gündeme taşımak istediğini belirterek, "Birçok engelli vatandaşımız nafaka mağduru. Bunlar özellikle kamuda çalışan görme engelli kardeşlerimiz. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, birçok şehirde nafaka mağduru arkadaşımız var. Bunlardan biri de benim. 1 yıl evli kaldım, 11 yıldır nafaka ödüyorum. İsteğimiz, beklentimiz bu sorunun ivedi olarak çözülmesi. Biz tamamen kalksın da demiyoruz. Adil ve hakkaniyetli bir şekilde kadını da erkeği de mağdur etmeyecek bir düzenleme yapılarak çözülmesini talep etmekteyiz" diye konuştu.'ART NİYETLİ KADINLAR VAR'Art niyetli birçok kadın olduğunu iddia eden Abdullah Aksoy, şöyle konuştu: ?"Art niyetli kadınlar özellikle kamuda çalışan görme engellileri seçerek kendi hayatlarını garantiye alıyor. İmzayı attığı anda ömür boyu nafaka alacağının garantisini kendine temin etmiş oluyor. Benim evliliğimde normalde hiçbir sorun görünmüyordu. Gerçekten sorun diyebileceğimiz olay yoktu ama sorunlar yaratıldı. Çünkü niyet farklı olunca, amaç farklı olunca böyle durumlar ortaya çıkıyor. Görme engelli kadınlar da kötü niyetlilerin eline düşebiliyor ama kadınlarda nafaka ödeyen yok. Ben 11 yıl önce iş yerimdeki arkadaşımın yakınıyla evlendirildim. Ben kamuda çalışıyorum. Benim durumumda olan birçok görme engelli arkadaşım var. Biri Konya'da yaşıyor. Sağlıklı bir kadına yıllardır nafaka ödüyor. Ankara'da Sağlık Bakanlığı'nda bir arkadaşımız nafaka ödemesini yapabilmek için mesai sonrasında işportacılık yapıyordu. Ankara Beşevler metrosu altında kalarak can verdi. Nafaka ödeyebilmek için ikinci bir iş yapmak zorundaydı. Çünkü geçim sıkıntısı yaşıyordu, ikinci evlilik yapmıştı. İşportacılık yaparken de rayların üzerine düşerek metronun altında kaldı. Bizler kullanılmayı istemiyoruz. Adil ve hakkaniyetli bir yasanın ivedi olarak çıkartılmasını bekliyoruz. Görme engelli kardeşlerimize de daha dikkatli olmaları, temkinli olarak hayatlarını sürdürmeleri ve tercihlerini dikkatli yapmaları önerisinde bulunuyoruz."

Görme engelliden nafaka için 'nikah tuzağı' iddiası
Görme engelliden nafaka için 'nikah tuzağı' iddiası
Görme engelliden nafaka için 'nikah tuzağı' iddiası

Abdullah Aksoy, Görme Engelli, Engelli, Evlilik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 09:49 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Görme engelliden nafaka için 'nikah tuzağı' iddiası - Son Dakika

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