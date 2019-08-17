Son Dakika Haberleri: Görme Engelliler 2'nci Lig maçları Erbaa'da başladı
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Görme Engelliler 2'nci Lig maçları Erbaa'da başladı

33 dakika önce

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun himayesinde düzenlenen 2'nci Lig 1'inci Kademe futbol karşılaşmaları, Tokat'ın Erbaa ilçesinde başladı.

Görme Engelliler 2'nci Lig maçları Erbaa'da başladı, System.String[]
Türkiye Görme Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu'nun himayesinde düzenlenen 2'nci Lig 1'inci Kademe futbol karşılaşmaları, Tokat'ın Erbaa ilçesinde başladı.
Görme engellilerden oluşan takımların mücadele ettiği 2'nci Lig 1'inci Kademe karşılaşmalarına bu yıl Erbaa ev sahipliği yaptı. 8 takımın bulunduğu lig, Erbaa Dış Sentetik Saha'da Ankara Anadolu Görme Engelliler Spor Kulübü ile Elazığ Harput Görme Engelliler Spor Kulübü'nün maçıyla başladı. Açılış seremonisine Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Şenel, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Cemil Çağlar, İlçe Emniyet Müdürü Erol Alkan, İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Rayif Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Aslan, Erbaa Devlet Hastanesi Başhekimi Muzaffer Baş ile sporcular katıldı.
Açılışta konuşan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, bu tür organizasyonların Erbaa'da yapılmasından mutluluk duyduğunu, organizasyonun eksiksiz bir şekilde tamamlanması için gayret gösterdiklerini ifade etti.
Görme engellilerin bu etkinliği istedikleri her an Erbaa'da yapmalarından mutluluk duyacaklarını belirten Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan ise sporculara oynayacakları karşılaşmalarda başarılar diledi.
Lig karşılaşmaları 23 Ağustos'a kadar devam edecek.


Türkiye, Tokat, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 06:26 Kaynak: DHA
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