Son Dakika Haberleri: Görme Engelliler Aşık Veysel'i Türküleriyle Andı

Görme Engelliler Aşık Veysel'i Türküleriyle Andı

23 dakika önce

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince Aşık Veysel'in vefatının 46. yıldönümünde anma programı düzenlendi.

Görme Engelliler Aşık Veysel'i Türküleriyle Andı, System.String[]
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince Aşık Veysel'in vefatının 46. yıldönümünde anma programı düzenlendi. Programda bir grup görme engelli, Aşık Veysel'in türkülerini seslendirdi.

Yedi Güzel Adam Müzesi'nde yapılan programda, Türkiye Görme Engellileri Derneği Kahramanmaraş Şubesi'nden bir grup görme engelli, Aşık Veysel'in türkülerini seslendirdi. Bazı görme engelliler ise Aşık Veysel'in şiirlerini okudu.

Etkinlikte konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bekir Kılıç, asıl engelin beden de değil kalpte olan engel olduğunu söyledi. Belediye olarak engellilerin her zaman yanında olduklarını söyleyen Kılıç, "Büyükşehir Belediyesi olarak hem ozanlarımıza, hem tarihçilerimize, çok farklı bir pencere açarak sahip çıktık. Onlar için neler yapılabilir? Birçok projeye imza attık ve yine belediyemizin sağlık ve sosyal dairesi engelliler şubesi olarak Kahramanmaraş'ta birçok projeye bugüne kadar imza attık. Çünkü engelliler uzuvlarımızda değil kalbimizde olmalı. Sevgide engel olmamalı, bir birimize ulaşmakta engel olmamalıdır. İnşallah bizlerde belediye olarak bu noktada elimizden gelen tüm gayreti hep birlikte göstereceğiz" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:40 Kaynak: İHA

Türkiye, Kahramanmaraş, Aşık Veysel, Güncel
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