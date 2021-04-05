Görme Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri rüzgarı

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen Görme Engeliler Atletizm Türkiye Şampiyonasında Kayseri'yi temsilen katılan sporcular toplamda 13 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Görme Engeliler Atletizm Türkiye Şampiyonası 1 - 3 Nisan 2021 tarihleri arasında Gaziantep'te yapıldı. Şampiyonaya Kayseri'yi temsilen katılan; Kayseri Erciyes Görme Engelliler Spor Kulübü 6 Altın, 3 gümüş ve 1 Bronz madalya, Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü ise 1 Altın, 2 Gümüş madalya kazanarak ilimize toplamda 13 madalya ile döndüler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Görme Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonasında toplamda 13 madalya ile ilimize dönen sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Sporcularımızın dereceleri aşağıdaki gibidir.

KAYSERİ ERCİYES GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ

Sevde Gül Avşar 60m 1., Uzun Atlama 2.

Damla İmrek Cirit Atma 2., Gülle Atma 1.

Emine Avşar Uzun Atlama 1., 200 M 1.

Gamze Demirci Uzun Atlama 1., 200m 1.

Mustafa Koçer 100m 2.

Şükrü Karademir Cirit Atma 3.

KAYSERİ GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ

Murat Karadağ Cirit Atma 1.

Ömer Kaya Cirit Atma 2.

Mert Emirimam Uzun Atlama 2. - KAYSERİ