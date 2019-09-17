Son Dakika Haberleri: Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası
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Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası

1 saat önce

IBSA Avrupa Görme Engelliler Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında Türkiye, ev sahibi İtalya ile 1-1 berabere kaldı.

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IBSA Avrupa Görme Engelliler Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında Türkiye, ev sahibi İtalya ile 1-1 berabere kaldı.


Başkent Roma'daki İtalya Paralimpik Komitesi Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı şampiyona, Türkiye ile İtalya arasındaki açılış maçıyla başladı.

A Grubu'nda yer alan iki takımın mücadelesinde İtalya, ilk yarıda Iyobo Paul ile 1-0 öne geçerken, milli takım, kaptan İbrahim Üzüm ile beraberlik golünü buldu.

Milliler, ikinci yarıda Ercan Bayraktar ile bir penaltı vuruşundan yararlanamazken, son anlarda girilen gol pozisyonlarını da değerlendirilemeyince karşılaşma 1-1 sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği ve "Sesi Görenler" olarak anılan Milli Takım, yarın sabah şampiyonadaki ikinci maçında İspanya ile karşılaşacak.

Türkiye, İtalya, Avrupa, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:18 Kaynak: AA
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