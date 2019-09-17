Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası

IBSA Avrupa Görme Engelliler Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında Türkiye, ev sahibi İtalya ile 1-1 berabere kaldı.



Başkent Roma'daki İtalya Paralimpik Komitesi Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı şampiyona, Türkiye ile İtalya arasındaki açılış maçıyla başladı.

A Grubu'nda yer alan iki takımın mücadelesinde İtalya, ilk yarıda Iyobo Paul ile 1-0 öne geçerken, milli takım, kaptan İbrahim Üzüm ile beraberlik golünü buldu.

Milliler, ikinci yarıda Ercan Bayraktar ile bir penaltı vuruşundan yararlanamazken, son anlarda girilen gol pozisyonlarını da değerlendirilemeyince karşılaşma 1-1 sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği ve "Sesi Görenler" olarak anılan Milli Takım, yarın sabah şampiyonadaki ikinci maçında İspanya ile karşılaşacak.