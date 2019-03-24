Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı 5'inci Oldu
51 dakika önce
ANKARA / DHATürkiye Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, Japonya'da düzenlenen Dünya Grand-Prix'ini 5'inci tamamladı.
ANKARA/ DHA Türkiye
Görme Engelliler B1 Futbol
Milli Takımı, Japonya
'da düzenlenen Dünya Grand-Prix'ini 5'inci tamamladı.
Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, ilk maçında İngiltere
'ye 4-3 yenildi, ikinci maçında Tayland
ile 1-1 berabere kaldı. Çeyrek finalde Arjantin
'le karşılaşan milliler bu karşılaşmayı 1-0 kaybetti. Dünya sıralamasında yerini belirleyecek Rusya
maçını kazanan milliler, karşılaşmayı 3-1 kazanarak 5'incilik 6'ncılık maçında bu sabaha karşı Tayland ile karşılaştı. Bu maçı da 3-2 kazanan Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, şampiyonayı tamamladı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:54 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığından DEAŞ Açıklaması: Göğüs Göğüse Mücadele Veren Tek Orduyuz
A Milli Takımda Yeni İkili: Burak Yılmaz-Hakan Çalhanoğlu
Milli Maç Biletleri Karaborsaya Düştü
Galatasaray Taraftarından İbra Tepkisi!