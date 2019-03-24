Son Dakika Haberleri: Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı 5'inci Oldu

Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı 5'inci Oldu

51 dakika önce

ANKARA / DHATürkiye Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, Japonya'da düzenlenen Dünya Grand-Prix'ini 5'inci tamamladı.

Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı 5'inci Oldu, System.String[]
ANKARA/ DHA

Türkiye Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, Japonya'da düzenlenen Dünya Grand-Prix'ini 5'inci tamamladı.

Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, ilk maçında İngiltere'ye 4-3 yenildi, ikinci maçında Tayland ile 1-1 berabere kaldı. Çeyrek finalde Arjantin'le karşılaşan milliler bu karşılaşmayı 1-0 kaybetti. Dünya sıralamasında yerini belirleyecek Rusya maçını kazanan milliler, karşılaşmayı 3-1 kazanarak 5'incilik 6'ncılık maçında bu sabaha karşı Tayland ile karşılaştı. Bu maçı da 3-2 kazanan Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, şampiyonayı tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:54 Kaynak: DHA

Japonya, Futbol, Spor
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