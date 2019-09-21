Görme engelliler (b1) futbol milli takımı yarı finale yükseldi
1 saat önce
Görme Engelliler (B1) Futbol Milli Takımı, İtalya'da devam IBSA Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Romanya'yı 1-0 yenerek yarı finale yükseldiÖmür Mercan'ın 2'nci yarıda attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanan Türkiye, yarın TSİ 18: 30'da Fransa ile yarı final karşılaşması yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:10 Kaynak: DHA
Görme Engelliler (B1) Futbol Milli Takımı, İtalya'da devam IBSA Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Romanya'yı 1-0 yenerek yarı finale yükseldi
Ömür Mercan'ın 2'nci yarıda attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanan Türkiye, yarın TSİ 18: 30'da Fransa ile yarı final karşılaşması yapacak. Türkiye, Fransa karşısında da galip gelmesi durumunda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alacak.
Ayrıntılı haber geçilecektir.
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